El 16 de julio es una fecha señalada en el calendario en muchas localidades de toda Galicia, especialmente las que viven volcadas mirando al mar, porque como dice Adela, la vicepatrona de Muros, "seas o no creyente, la Virgen del Carmen es un poco especial para todos y hoy es nuestro día". "Las cosas están como están", añade en referencia al repunte de la pandemia, así que de nuevo ha tocado este año una celebración discreta, evitando aglomeraciones.

LAS PROCESIONES MARÍTIMAS SE HAN SUSTITUÍDO POR LANZAMIENTO DE CORONAS DE FLORES AL MAR

Misas al aire libre y con distancia de seguridad también en Portosín o Rianxo, y por supuesto, nada de procesiones marítimas ni sardiñadas organizadas por las cofradías donde cada año por estas fechas se concentraban miles de personas."Es una pena... se echa de menos la celebración de antes", dice Miguel Ángel Iglesias, patrón mayor de Rianxo, "pero por motivos de salud, hay que acatar".



"Nunca vi a una mariscadora triste en el mar... y mira que es duro el trabajo".

ADELA, EN EL MAR POR CASUALIDAD Y ALLÍ ESTABA EL TRABAJO DE SU VIDA

Celebramos este día del Carmen acercándonos al trabajo de las mariscadoras a pie. Adela es la presidenta de la agrupación de Muros adonde llegó, asegura, por casualidad, y donde encontró "el trabajo de su vida".

Dice que "no hay dinero en el mundo mundial que pague ver amanecer en el mar"...por mucho que haya que pelear tirando del rastro, el apero que les permite extraer la almeja o el berberecho del fondo. Temo que me esté dibujando una imagen demasiado edulcorada y le pregunto entonces por esa idea de la dureza de la vida de la gente del mar...y claro que no todo son amaneceres y buenos momentos con las compañeras: "sabes lo peor? cuando llega el invierno y te duelen las puntas de los dedos y casi no tienes tacto para coger el marisco. Y cuando sales... y tienes que estar a lo mejor horas esperando a que llegue el tractor...con el neopreno mojado". "Y con el paso de los años, se nota, porque nosotras lo que llevamos, todo va encima", recuerda: "el capacho, el rastro, el marisco que cojas..."

SI SUPIERAN EL TRABAJO QUE DA COGER UNO POR UNO...

La imagen primera que nos trasladó del trabajo del mar como ese empleo que engancha tiene también otra cara B: la guerra de precios en el mercado. Adela asegura que en ocasiones, al primer eslabón de la cadena, las mariscadoras, apenas llega ni la mitad del importe que abonamos los compradores.



Reconoce que posiblemente el producto es "algo más caro" que el que viene de fuera... pero, asegura, el que se adquiere aquí a través de los cauces reglados, claro, tiene garantía de que "es de calidad".