La vida de película de José Deus: salvó un submarino y revolucionó el mundo de las botaduras de barcos

José Deus nació en Mugardos, en la ría de Ferrol, en 1928 y estudió ingeniería naval en Cartagena. En el ámbito naval todos destacan la contribución que hizo a mejorar las botaduras de los barcos, pero ha dado tantas vueltas que podría ser protagonista de una película de aventuras. Él afirma que ha tenido una vida tranquila, pero en estos años ha estado preso en una prisión de Taiwán, ha enseñado ingeniería por todo el mundo y salvó a la tripulación de un submarino en Sudáfrica.

Deus recuerda en Cope el episodio del submarino. "Era un submarino alemán que se cayó en el fango. El comandante empezó a llorar y dijo Deus, vamos a morir". "Yo le respondí que creía que no íbamos vamos a morir, porque eran 50 metros y yo podía subir, porque también era submarinista". Así pudo pedir auxilio y se salvó toda la tripulación.

"Vinieron a auxiliarnos barcos españoles", recuerda.

El inventor del patín en los astilleros

Al margen de las aventuras vitales, los libros de ingeniería lo recordarán como el hombre que revolucionó el mundo de las botaduras de barco modernas.

"Se le podría considerar el genio de su época y de la botadura de buques en clave inclinada", afirma Raúl Villa, secretario de Exponav y profesor en la Universidad de A Coruña.

Los amplios conocimientos de matemáticas de Deus le permitieron diseñar el patín, un sistema que evita los daños en las naves cuando son trasladadas desde las gradas del astillero hasta el mar.

"Yo fui quien determiné como se debían de construir los patines y las gradas", recuerda en Cope. "En el extremo de la grada debe de darse una curvatura de tal manera que el empuje predomine sobre el peso. Cuando el centro de gravedad llegue al extremo de la grada ya el empuje es predominante sobre el peso y lo levanta".

"También inventé el patín de giro para que cuando el buque girase de proa no dañase a la simada, los caminos por los que se lanza el buque".

Asesoramiento de los astilleros en Texas (USA)

José Deus fue testigo del despegue del antiguo astillero de Astano en Fene (en la ría de Ferrol) con las grandes botaduras de barcos en los 70 y 80, pero antes ya había estado por todo el mundo, en lugares como Formosa (Taiwan) o los Estados Unidos.

En Texas el ingeniero naval gallego se encargó de explicar a los técnicos locales cómo debían hacer la gradas.

"Una grada de lanzamiento de buques no pude estar cinco metros por encima del nivel del mar, aquí se os tienen que dañar los buques, y me dijeron que sí, que se les rompían", recuerda.

Entonces él apenas tenía 18 o 19 años y a los ingenieros americanos les sosprendía los amplios conocimientos de matemáticas que poseía.

"Cuando mi madre y mi padre iban a la pesca me decían que me fuese a dormir, pero yo me ponía a estudiar matemática".

Un año de cárcel en Taiwán

Otro de los episodios grabados en la memoria de Deus es el año que tuvo que pasar en una prisión de Formosa (actualmente Taiwán). Según cuenta las autoridades españolas no se preocuparon por él.

Fueron tiempos difíciles pero sus conocimientos de ingeniería le sirvieron para salir del penal. "El jefe de la prisión al ver que tenía un hijo estudiando que no aprobaba me preguntó si quería enseñarle a su hijo". Aceptó con la condición de que si él podía salir al patio también pudiesen hacerlo otros compañeros a los que también estaba enseñando matemáticas y física.

Las enseñanzas fueron bien y el hijo aprobó los exámenes, y eso fue el detonante para que el jefe de la cárcel moviese contactos para poder dejarlo en libertad.





