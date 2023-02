Víctimas del Alvia: "No hay dinero que compense cómo nos ha cambiado la vida"

Camino de los diez años del accidente, nada ha vuelto a ser igual para los que iban abordo del tren que se estrelló en la curva de A Grandeira ni para los familiares que vivieron aquellas horas con el corazón en un puño y acompañan o arrastran también, secuelas tras el siniestro. Ha vuelto a quedar en evidencia en en inicio de la fase civil del juicio, con una primera jornada en la que ni la jueza pudo evitar sacar el pañuelo en más de una ocasión ante la dureza de algunos testimonios. Como el de una mujer que viajaba hacia A Coruña al entierro de su hermana y relató como se le cayeron "muchos cristales encima" mientras no cesaba de pensar en "su marido, que era totalmente dependiente de mi... fue un momento que no le deseo a nadie, horrible, horrible, horrible", repetía. Pasó de ser una persona autónoma a necesitar ella también ayuda constante.

"NO ME QUERÍA MORIR"

También desde Madrid, otra joven relató por vídeo conferencia cómo le cambió la vida tras el accidente del Alvia: "yo subí a un tren con 35 años, llena de energía y vitalidad, que me iba de vacaciones, y ahora soy una persona enferma, en tratamientos continuos". Con mucho detalle explicó cómo fue plenamente consciente del accidente: "iba dando golpes con un montó de cosas, y yo decía Dios mío que pare ya, que en el próximo golpe me puedo matar y yo no me quiero morir".

En cuanto me tocaban, perdía el conocimiento del dolor que tenía

Otro viajero del tren que prestó declaración en esta primera jornada era un militar retirado que hacía el camino de Santiago y cogió el Alvia en Sanabria para llegar a tiempo a Compostela para el día del Apóstol. Aseguró que la experiencia del accidente fue mucho peor que lo que había vivido en su etapa en activo en el ejército, por ejemplo luchando contra la piratería en Somalia: "aquello me había dejado un recuerdo, una experiencia casi hasta positiva... pero este accidente fue un giro de 180º en todas las condiciones", aseguró. También pidió que "se cierre pronto esto , porque se está sufriendo mucho: la gente ya lo ha olvidado, pero nosotros lo seguimos sufriendo día a día. No hay día que no te acuerdes de aquel miércoles 24 de julio de 2013, porque las circunstancias te hacen recordarlo".

"BUSCANDO LA VENTANA DE EMERGENCIA Y EL MARTILLO"

Algunas de las víctimas relataron que no han podido subirse nunca más a un tren o a medios de transporte públicos, sobre todosi van solas, otras, que conducen únicamente por trayectos cortos y a poca velocidad, y siempre alerta: "cada vez que me subo a un medio de transporte público lo único que busco es la ventanilla de emergencia y el martillo. Y ni siquiera me puedo subir a un autobús articulado, que en Coruña los hay, si hay un giro hacia la izquierda pienso que va a volcar. Ya sé que no vuelcan, porque no vuelcan...pero tampoco los trenes descarrilan...y descarrilan", detallaba otra mujer joven con la voz rota. "Ninguna cantidad va a suplir la salud que yo tenía, tanto física como psicológica. Y ya dejo aparte la carrera profesional, esa tampoco", añadió

Otra coincidencia en todos los relatos: en todo este tiempo, nadie recibió llamada alguna ni fueron derivados a facultativos por las aseguradoras, QBE (aseguradora de Renfe) y Allianz (de Adif). Los abogados de alguna de ellas deslizaba durante los interrogatorios el nombre de alguna clínica privada en la que se dispensó algún tipo de tratamiento a varios de los testigos. También se mencionó algún pago que ya ha sido abonado, sobre todo, del seguro obligatorio de viajeros. En la otra cara de la moneda, el calvario que relataba la hija de una de las víctimas para conseguir alguna prestación: "yo si me hubieran pedido la luna para mi madre la habría dado... pero es que era, si pueden traiganme este papel, y si pueden un certificado de su padre... pero nosotras en ese momento no podíamos, teníamos que estar una con mi madre y otra con mi padre, y no, no visitaron nunca a mamá", aseguró.

El total de la reclamación a la que se enfrentan las aseguradoras supera los 57 millones de euros. La fase civil del juicio se prolongará hasta finales de junio