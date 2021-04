Emilio lleva 25 años como vendedor ambulante... independiente, porque lo que es trabajar en mercadillos, toda la vida. Él viene con su compañera desde Milladoiro, cerca de Santiago, así que se pueden permitir poner el puesto de artículos de bazar aunque las ganancias se hayan reducido, a veces, a la quinta parte. Reconoce que "un día bueno, antes de la pandemia, podía vender unos 300 euros, cuando ahora apenas 50...60. Hay mercados que, como tengas que echar gasoil... pues no los haces! y así estamos todos los días", asegura.

Begoña me habla junto a la enorme sartén de su churrería: ella lleva desde niña en el negocio familiar ambulante. Me cuenta que ha puesto ofertas especiales para animar la venta: "regalo las rosquillas con una docena de churros, porque a veces lo importante es hacer un nuevo cliente". Emilio "va aguantando" sin darse de baja en ninguno de los mercadillos en los que suele trabajar, Begoña no: "en Noia no sacaba ni para el gasoil, y lo que no puede ser es que tú pongas dinero de casa: eso, apaga y vámonos", me dice poniendo los ojos como platos.









Los vendedores de Salgueiriños apenas pudieron montar el puesto la mitad de los días el año pasado: la tasa por instalarse es, cada 12 meses, de algo más de 305€ "cuando aquí, trabajas bien en primavera y verano... pero en invierno, hay meses que pasan y no has armado", insiste Emilio. En su caso, además del bajón de ventas con la pandemia, ha tenido que asumir un incremento de costes: "en los almacenes nos han subido todo un 15 o un 20%... unas zapatillas, 50 céntimos más en par, y son muchos pares!". Y son más gastos que no han podido repercutir al cliente, porque afirma que zapatos que antes vendían a 10 euros, ahora no salen ni poniéndolos a 7. "Estamos notando la crisis bastante, mucho y mal", resume Emilio. ¿Ayudas? Algo ha llegado, "tarde, pero algo". También me cuenta que hay gente que después de décadas trabajando en esto, lleva meses "sacando del peto y comiéndoselo, así de claro".

EXPECTACIÓN ANTE LA "DESESCALADA"

Tanto los vendedores como la clientela de los mercadillos acogen de buen grado el anuncio de que a partir de mañana podrán ser más los puestos que se instalen. En el de Salgueiriños, en Santiago, donde en condiciones normales se montan más de 240, sería posible llegar hasta el 50%. Carmen es clienta habitual y asegura que hoy, el día "está flojo", algo que atribuye en parte también a que "hay menos dinero", porque lo que son los precios... los ve "muy baratos". Reconoce que siempre "pica algo, botas, zapatos de verano... porque hay cosas muy bonitas". Y si no compra, da un paseo o queda con alguien para tomar un café de paso. María es vecina de la zona y se acerca casi todos los jueves: ella tiene una vendedora "con marcas especiales" a la que le compra habitualmente calzado. Cree que el de Salgueiriños está bien... pero le parece un mercadillo incluso "pequeño, en comparación con otros como los de Ribeira o A Pobra".

Noemí, desde su puesto de lencería, no las tiene todas consigo con la ampliación de puestos desde mañana: "la gente aún viene con cierto miedo", dice. Begoña es más optimista: "siempre digo... si una puerta se cierra, hay que espera que otra se abra". Y me ofrece un churro.