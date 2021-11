Vecinos de Porto do Son buscan testimonios del rodaje de "En la red de mi canción" hace 50 años

Fue en 1971 cuando se estrenó "En la red de mi canción", comedia musical dirigida por Mariano Ozoresy que con un elenco formado, entre otros, por Florinda Chico, Cassen, Antonio Ozores, Fernanda Hurtado o Álvaro de Luna, tenía a Concha Velascoy Andrés Dobarro como principales protagonistas.

De hecho, buena parte de la historia se basa en las canciones del autor ferrolano que interpreta el papel de un joven que quiere dedicarse a la música y abandonar el negocio pesquero familiar, para lo que recibirá la inestimable ayuda de quien se convertirá en su pareja en la ficción, Concha Velasco.

Captura de una secuencia de "En la red de mi canción" estrenada en 1971









Una historia romántica y musical que se ambienta, en algunos momentos incluso con formato documental, en parajes de la Galicia de principios de los años 70, entre otros, montes y playas del municipio coruñés dePorto do Son.

Algunos de cuyos vecinos quieren conmemorar los 50 años del estreno de la película para traer aquellas estampas al siglo XXI.

A LA BÚSQUEDA DE TESTIMONIOS DEL RODAJE

Para ello, la Comunidad de Montes de Baroña lanzaba en estos días pasados un mensaje en sus redes sociales en el que pide la colaboración de todo aquel que estuviera en alguna de las secuencias rodadas en esa zona, como la que acompaña la canción de "Camino de San Antón" y en las que participaron "muchos vecinos de la zona".

Quien no lo cuenta es Ovidio Queiruga, Presidente de esta comunidad de montes que explica que "el objetivo es hacer un revival de la escena de la subida al monte que realizan los protagonistas y en la que se ve a muchos vecinos de la zona acompañándolos", aunque se están encontrando con a dificultad de que "muchos de los que participaron eran muy jóvenes y tienen un recuerdo muy vago", mientras que quienes podrían aportar más pero que ahora son gente muy mayor "son los más reacios a participar",

De ahí que que realice un llamamiento para quien tienga algo que aportar "lo haga sin ningún problema" poniéndose en contacto con esta comunidad de montes a través de sus redes sociales o en el teléfono 679 156 855.









PEQUEÑA REVOLUCION SOCIAL EN PORTO DO SON

A pesar de estas reticencias, son ya muchas las anécdotas que empiezan a llegar a los impulsores de esta iniciativa, como que "a Concha Velasco le gustaba mucho el caldo gallego" o los viajes furtivos que algunos realizaban hasta las playas soneses "para ver a las hermanas Hurtado tomando en sol en bikini, algo nunca visto por aquí hasta entonces".

Recuerdos en la memoria popular y anécdotas que también se van a aportar al proyecto porque "lo que buscamos es no sólo el momento de rodaje en sí mismo, sino todo lo que rodeó la llegada del equipo de rodaje a a la villa marinera y que supuso una pequeña revolución social "como cuando llegaron a la plaza de Porto do Son montados en un descapotable que, ¿quién tenía un descapotable aquí en esos años?"

Además del aspecto social, rescatar esta película para las nuevas generaciones de los vecinos de Porto do Son supone disfrutar de paisajes que no han variado, como la Playa de Caveiro donde se rodó la secuencia de Andrés Dobarro cantando "Meu Amor" con el Monte Louro al fondo en la oyra orilla de la ría o la que se desarolla en el Mirador de la Casa Forestal de Baroña, además de recuperar otras imágenes ya perdidas como los árboles autóctonos ya desaparecidos o la conocida como Casa do Alemán, ahora en ruinas pero que en la película "se ve recién pintada".

Captura del fotograma con Andrés Dobarro interpretando "Meu Amor" en la playa de Cabeiro y con el Monte Louro al fondo









Imágenes que el cine ha permitido que se mantengan en el recuerdo y que ahora se quiere devolver a los tiempos actuales con la recreación que preparan en la Comunidad de Montes de Baroña.