Tasa turística, circuito obligatorio de ciclistas o parking de residentes: las peticiones del casco histórico

Los vecinos de la asociación Cidade Histórica Fonseca, en Santiago, cuestionan la aplicación práctica de la instalación de 43 cámaras de videovigilancia en la zona monumental compostelana.

Se trata de un proyecto de ciudad inteligente que ha puesto en marcha el Concello de Santiago y con el que las autoridades podrán saber los vehículos que acceden diariamente a la zona histórica de Compostela, su tara y las mercancías que llevan, si cumplen horario o máximo de carga... pero también se plantea la vigilancia de personas, para conocer dónde se forman colas, y el número de peregrinos que nos visitan. Así mismo, este proyecto contempla que las cámaras puedan servir para vigilar el patrimonio monumental y evitar ataques, agresiones y atentados en el casco histórico, como ya se han producido, por desgracia.

ESCEPTICISMO VECINAL CON LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN LA ZONA HISTÓRICA DE SANTIAGO

El proyecto no ha gustado mucho al BNG de Santiago, que se pregunta por los derechos fundamentales de la población. Mientras, los vecinos de la zona se muestran escépticos sobre sus beneficios a nivel práctico, al entender que no van a mejorar su calidad de vida: "no va a ayudar a los fines para los que se plantea el Smartiago, las emisiones van a ser las mismas, la congestión (de tráfico) va a ser la misma".

Roberto Almuíña, el presidente de la asociación vecinal Fonseca, propone que, para mejorar la carga y descarga, se establezca "un centro de distribución último kilómetro". Insiste en que los locales de Galeras de Fenosa podrían servir como centro de distribución y que de ahí podrían partir vehículos lanzadera para atender los servicios necesarios: "ya sea al Franco a paquetería... porque con las cámaras los coches van a seguir entrando los mismos".

Almuíña nos da su opinión, entiende que el único punto positivo con la instalación de las cámaras dotadas de inteligencia artificial, es que se podrá controlar el peso máximo de los vehículos "y espero que las dimensiones, para que no vuelvan a tirarme el balcón". Nos relata un episodio vivido en su propia casa y más de una vez: "es que desde el año 2000 han sido 4 veces, coches con exceso de altura que causan daños y los costes no son pequeños".

Almuíña no se manifiesta en contra de las cámaras en sí: "estas cosas están bien, pero primero hay que hacer un diagnóstico de cuáles son los problemas".

GESTIÓN DE VISITANTES EN SANTIAGO: TASA TURÍSTICA

También se apunta como uno de los objetivos de la instalación de los dispositivos el control de flujos de peatones, para observar dónde se aglutinan más personas y el número de peregrinos que nos visitan. El presidente de la asociación vecinal del casco antiguo cree que hay que recuperar el debate sobre la tasa turística: "hay que instalarla... una tasa turística o por visitante, para los que vengan en autobús. El turismo tiene que pagar todos sus costes". Cita como ejemplo el servicio de recogida de basura, que se tiene que dimensionar en la época de mayor afluencia de visitantes en la ciudad o la policía local, que tiene que desplegarse con más efectivos en los momentos de mayor afluencia.

Si bien no estamos en momentos de especial afluencia, cuando regresen, y se active el turismo, si creen conveniente que haya financiación de los visitantes para los servicios necesarios del casco histórico.

ITINERARIOS PARA LOS CICLISTAS EN LA ZONA HISTÓRICA

Además, desde la asociación vecinal Fonseca ven muy necesario que se regule el tráfico de los ciclistas en el casco antiguo: "hay que diseñar circuitos obligatorios para los turistas que vienen en bicicleta y que pasan por el Franco, por Fonseca, por el Villar... y por todos los lados. A estos señores hay que dirigirlos al centro de acogida, que dejen allí sus bicicletas y que visiten la ciudad a pie".

APARCAMIENTOS EN LA ZONA MONUMENTAL PARA VECINOS Y TRABAJADORES

"Los parkings del centro de la ciudad tienen que estar al servicio de los que aquí vivimos y trabajamos". Los vecinos de la ciudad histórica consideran "un escándalo" que zonas de estacionamiento como San Clemento, "por citar un ejemplo", puedan tener una planta vacía estando en suelo público: "y no pasa nada, no tienen penalización por ello, mientras tanto la gente buscándose la vida como puede y no es un parking barato, cuesta más de 120 euros al mes".

FIBRA ÓPTICA A CUENTAGOTAS Y CON ESCASA INFORMACIÓN

Almuíña valora el esfuerzo del despliegue de la fibra óptica: "aquí contratar, contratar... me llegan los dedos de las manos para los que disponen a día de hoy del alta en el servicio. En mi casa el cable está puesto desde hace dos meses, pero me dicen que hay que esperar para contratar".

Creen que la información debería mejorar: "por no decir que no existe".