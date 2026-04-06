Un vecino de Santiago se encuentra a un individuo borracho y dormido que le impide salir del parking

Buen susto el que se ha llevado a primera hora de la mañana de este lunes marcos, un vecino de Santiago que se dirigía a su puesto de trabajo sobre las seis y media y, al intentar salir del parking de donde guarda su coche, él y su mujer se han encontrado con un hombre tumbado en mitad de la rampa de salida, impidiendo que pudiera seguir adelante. Y sin que en un primer momentos e diera cuenta de lo que ocurría ya que ha sido la rápida reacción de su mujer la que ha evitado un mal mayor: "Yo si no, seguía adelante, no lo vi", ha explicado. Aunque, afortunadamente, el sistema de seguridad del vehículo frenó a tiempo, evitando lo que "podía haber sido mucho peor".

Al principio, estos dos vecinos del Ensanche compostelano pensaron que el hombre podría estar muerto, por lo que decidieron no tocarlo y llamar inmediatamente a la Policía Local. Los agentes se personaron con rapidez en el lugar de los hechos, pero necesitaron "un cuarto de hora" para despertar al individuo, que se encontraba en un profundo sueño.

El coche menos mal que tiene seguridad y frenó, porque si no podía ser peor" Marcos Vecino del Ensanche

Hartazgo vecinal ante la inseguridad

Este incidente ha sido la gota que ha colmado el vaso para los residentes de la zona del Ensanche compostelano, que denuncian problemas recurrentes derivados de la juerga nocturna, especialmente la de una discoteca cercana. Marcos ha manifestado su enfado por la situación de inseguridad que viven: "Los fines de semana, pues hay juergas, y a ver qué solución nos pueden dar". Según su testimonio, es habitual encontrarse con "meadas y todo tipo de restos", pero lo de hoy "ya pasa de castaño oscuro".

Piden adelantar el horario de cierre de los locales

Los afectados reclaman más seguridad y más presencia policial en el barrio. En este sentido, recuerda Marcos que la Asociación Vevciñal Raigame lleva tiempo pidiendo que se adelanten los horarios de cierre de los locales de ocio nocturno en el Ensanche, adelantándolos a las 3 o 4 de la madrugada, "Pero de momento salen hasta las 6 de la mañana", lamentando que quienes madrugan para trabajar se encuentran, además de habituales restos fisiológicos, con situaciones como la vivida esta mañana.

A pesar del hartazgo general, Marcos ha querido destacar la buena actuación de los agentes en este suceso. Ha agradecido que la Policía Local acudiera al aviso de forma inmediata y el trato recibido: "Esta vez fueron muy atentos, actuaron rápidamente, y muy bien", ha concluido.