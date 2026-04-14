Valle-Inclán regresa al Casino de Santiago para quedarse permanentemente

El emblemático Casino de Santiago tiene desde este martes un nuevo elemento que se añade a un local que tanto en su decoración como en su historia encierra una parte importante de la esencia de la ciudad en los últimos 150 años. Se trata de una nueva escultura de uno de sus clientes más ilustres, el escritor Ramón María del Valle-Inclán.

La iniciativa nace de un convenio entre la gerencia del Café Casino y la Escuela Superior de Diseño Mestre Mateo cuyos alumnos, coordinados por sus profesores, han creado el busto que desde ahora quedará expuesto de forma permanente en el histórico local.

Cedida Presentación del busto de Valle-Inclán en el Casino de Santiago

La historia de un icono compostelano

Aunque hoy es un café histórico con las puertas abiertas, la historia del Casino no siempre ha sido así. Según explica el investigador y gestor cultural Fernando Franjo, el local fue una sociedad privada con acceso restringido desde su creación en 1873 hasta el año 2002. “Fue una sociedad privada con acceso limitado para socios, para un sector más reducido de la sociedad de Santiago”, aclara Franjo. Fue en 2002 cuando, por circunstancias económicas y sociales, la sociedad desapareció para dar paso a una iniciativa empresarial que lo convirtió en el café actual, que combina la hostelería con iniciativas culturales.

Como la que protagoniza el actor y responsable de las guías teatralizadas Suso Martínez, quien destaca el valor del propio espacio, un lugar donde “hay historias y donde hay madera”. El edificio, cuya fachada está protegida y es obra del prestigioso arquitecto compostelano Manuel Pereiro Cairo, alberga un interior donde la madera fue trabajada “por gigantes de la imaginería gallega”, en referencia al gran Magariño.

De ahí que Martínez describa todo este espacio como un símbolo de la Compostela de finales del siglo XIX, una “joya en esta rúa, en este corazón de esta rosa mística de occidente, como llamaba don Ramón del valle-Inclán a esta ciudad universal".

Este lugar es un sitio donde hay historias Suso Martínez Actor y guía de Santiago

Cedida Público asistente al descubrimiento del busto de Valle Inclán

El vínculo de Valle-Inclán con el Casino

Sobre la relación del escritor con el Casino, Fernando Franjo pide ser cauto y separar la realidad de la leyenda. Aunque se ha dicho que Valle-Inclán escribió aquí parte de su obra, algo difícilmente demostrable, lo cierto es que existe un “vínculo estrecho” documentado. Hay constancia de que en su juventud, “participaba en partidas más o menos legítimas” y, años más tarde, “siempre que visitaba Santiago, venía como invitado aquí al Casino”. Fotografías y registros de sus intervenciones confirman esta conexión.

Por su parte, Suso Martínez evoca la imponente figura del escritor recordando una cita de Camilo José Cela: “Si lo vierais, diríais, ahí hay un enano, en efecto. Pero aquel enano tenía tal prestancia y tamaño que vuesas mercedes dirían, ahí va un gigante”. Así, afirma Martínez, era Valle-Inclán, cuya presencia llenaba cualquier espacio, como va a ocurrir a aprtir de ahora con el busto inaugurado al fondo del local del Café Casino de Santiago.

Un casino abierto para (re)descubrir

Pese a su rica historia, el Casino sigue siendo un desconocido para muchos compostelanos. Para combatir esta “invisibilidad”, como la define Franjo, se están desarrollando visitas teatralizadas una vez al mes. El objetivo es dar a conocer las historias que encierra el local y que, según el investigador, “permanecen un poco en el anonimato, pero que no deben ser olvidadas”.

Intentamos visibilizar cuestiones que no deben ser olvidadas" Fernando Franjo Investigador y gestor cultural

Estas visitas buscan recrear el ambiente de la época, cuando el Casino era la gran “sala de estar” de la ciudad y los viandantes se detenían ante sus ventanales para observar quién se encontraba en el interior. El propio Suso Martínez, quien remarca que en aquel entonces la gente “vestía de gala” para pasar por delante del local, podría ser uno de los actores encargados de guiar estos viajes al pasado.

Puedes escuchar la entrevista completa en el Café Casino de Santiago aquí: