De usuario de la Cocina Económica de Santiago a colaborador habitual

Sólo durante la pandemia se habían alcanzado los 200 usuarios a la hora de comer en la Cocina Económica de Santiago, pero la crisis por la subida de precios vuelve a empujar a mucha gente que "nunca lo habría pensado" a buscar apoyo en el este recurso. La directora, Sor Alicia Lourido, explica a Cope Santiago que hay días en los que incluso se superan los doscientos menús, y en las cenas están alrededor de cien, otro dato que salvo en 2020, nunca antes se había registrado antes en la institución.

"Vienen personas en paro, muchos extranjeros... y muchas mujeres", explica Lourido. Más allá de proporcionar un plato de comida caliente, la religiosa destaca que la labor de apoyo que realizan en el centro es muy importante: "con una mirada, con decirles tú puedes... la acogida es muy importante". Se muestra satisfecha de "haber tirado del hilo de muchas personas... y tengo que decir que hasta ahora, nadie me ha fallado", asegura. Es más, afirma que de vuelta reciben mucho agradecimiento.

No es raro que los usuarios pidan al personal de cocina que se asome, para poder aplaudirles. Y luego están los que vuelven para echar una mano: cuenta emocionada el ejemplo de un hombre que empezó a acudir a la cocina económica durante la pandemia, dejó de ir pasado un tiempo y un día regresó con una caja de bombones y un sobre bajo el brazo. Me dijo "mire, estoy tan agradecido de la labor que han hecho conmigo, nadie me escudriñó... solo me atendieron... Pues quiero decirle que hoy he cobrado mi primer mes y quiero colaborar por lo que hicieron conmigo". En el sobre había 50 euros y cuenta Sor Alicia que "desde entonces, todos los meses trae su aportación".









EL CENTRO DE DÍA, TAMBIÉN EN CIFRAS RÉCORD

Si el comedor es un ir y venir, también en el centro de día anexo han notado incremento de usuarios en los últimos meses.

Unas cincuenta personas pasan de media por allí, buscando asesoramiento en alguna gestión, consultar el correo electrónico, leer la prensa o ver la tele un rato. También acompañamiento para ir al médico o dispensación de algún medicamento. Pero sobre todo, asegura la trabajadora social, Nazaret, que alguien les escuche. Santi es uno de los habituales desde hace un par de meses cuando llegó a Compostela. Lo que cobra de paro ahora le da para poder vivir en una tienda de campaña en un camping de las afueras, pero durmió en la calle un tiempo, en los alrededores de la catedral, en la dársena de Xoán XXIII, en la intermodal. Fue gente de la calle la que lo condujo al centro de día, donde asegura que se siente casi como en casa: "las monjitas me recuerdan a mis abuelas" asegura. "En la calle la mayoría es gente buena... cachos de pan me suelo encontrar, los que están en el hoyo, el 99% son gente buena", afirma.

Y eso que él se vio durmiendo al raso porque alguien que estaba en la calle le quemó su furgoneta: se quedó en Lisboa, con lo puesto. "Lloré lo que no había llorado de pequeño, no sabía si quería tirarme al río o qué..." Pero consiguió ayuda y decidió ponerse en camino hacia Santiago. "La ciudad tiene mi nombre" y va a intentar empezar de nuevo aquí. "Por el momento, organizarme internamente", dice cuando le pregunto en qué le gustaría trabajar.

Hay también muchos usuarios extranjeros, como Ladislav: él también vive en una tienda de campaña, pero en el monte, y también necesita un lugar como éste para poder ducharse, uno de los servicios más demandados en este centro de día. Ex militar a punto de cumplir los 68 años, ve el futuro con poca esperanza. "Su trabajo" está en Fontiñas, donde pasa muchas horas al día pidiendo: "mucha gente me ayuda", dice en un castellano rudimentario.

La búsqueda de un lugar donde vivir es uno de los principales quebraderos de cabeza de los usuarios del Centro de Día de la Cocina Económica: "y nos encontramos que no hay salida", explica la trabajadora social. Porque "los alquileres son elevadísimos y las pensiones, bajísimas...Antes existían algún tipo de pensiones o alojamientos pero ahora a los propietarios les resulta más rentable dedicarlos al turismo, así que, gente que siempre había vivido en una habitación, en una vivienda, ahora se encuentra sin nada" añade Nazaret.

"Existen otros servicios más especializados, como Cruz Roja, también servicios sociales del concello, pero realmente no hay salida, porque no hay viviendas públicas a las que puedas acceder, yo creo que en Santiago es el problema más importante", subraya.