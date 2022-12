Unha muller e unha nena rescatadas nun accidente en Lalín

Os equipos de emerxencia rescataron na mañá deste venres a unha muller e a unha nena despois de que o vehículo no que viaxaban saísese da estrada e acabase no río, en Lalín (Pontevedra).

Ocorreu pasadas as 8,00 da mañá na estrada de Cresante ao polígono industrial do municipio. Segundo informa o 112 Galicia, foi a propia afectada a que chamou á central de emerxencias para pedir axuda. Indicaba que con ela viaxaba unha menor que aparentemente estaba ben, aínda que era difícil precisalo porque o coche estaba envorcado e tiña pouca mobilidade e visibilidade.

Seguidamente, os xestores do 112 puxeron en marcha un operativo con participación dos bombeiros de Deza e o GES de Lalín. Á súa chegada, os equipos comprobaron que o coche tiña xa o motor metido na auga.

As dúas ocupantes lograron saír do vehículo con axuda para recibir a asistencia médica necesaria. A nena atopábase en bo estado, mentres que a condutora necesitou traslado ao centro de saúde do municipio.

Até o lugar do sinistro tamén acudiron axentes da Garda Civil de Tráfico e foi informada a Policía Local.

RESCATE EN SANTA COMBA

Por outra banda, no municipio coruñés de Santa Comba, os bombeiros tiveron que intervir para liberar a outra condutora que se quedou atrapada no seu automóbil tras envorcar na AC-400, ao seu paso por Montouto.

Tamén ocorreu na mañá deste venres. O 112 recibiu a chamada sobre as 9,35 horas porque o coche no que viaxaba quedara envorcado sobre un lateral, sen posibilidade de que a muller puidese saír polos seus propios medios. Ademais, tiña unha dor intensa na cadeira.

Así, activouse un operativo no que os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ocupáronse de trasladar á condutora ao centro médico de referencia.

O dispositivo tamén contou co apoio de membros de Protección Civil de Santa Comba e con axentes da Policía Local e de Tráfico.