A UNESCO inscribe no Rexistro de Boas Prácticas o programa educativo galego-luso Ponte... nas Ondas

Non por agardada, foi menos emocionante a confirmación de que o proxecto Ponte nas Ondas, posto en marcha hai 27 anos por profesores galegos e portugueses a ambos lados da raia, será inscrito pola UNESCO no Rexistro de Boas Prácticas.

Unha decisión que se aprobou no 17 Comité Intergubernamental para a Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial que se celebrou en Rabat e no que só catro propostas acadaron este recoñecemento.

É a primeira vez que Galicia recibe este recoñecemento por parte da Unesco.

A RADIO ESCOLAR COMO MODELO DE ENSINANZA INTERFRONTEIRIZA

O programa Ponte... nas Ondas!, impulsado pola asociación cultural co mesmo nome que coordina o profesor Santiago Veloso, naceu hai 27 anos nos centros educativos do sur de Pontevedra e do Alto Minho e desde entón non deixou de medrar co obxectivo de salvagardar o patrimonio cultural inmaterial na fronteira portuguesa-galega mediante a creación de espazos nos que o patrimonio pode practicarse e transmitirse ás xeracións máis novas.

A iniciativa bota man das radios escolares como ferramenta fundamental para o seu desenvolvemento. Trátase dun modelo educativo para o mundo que tal e como apuntaron os examinadores da Unesco no informe previo á valoración, combina radio, educación e patrimonio cultural cunha “fórmula eficaz de salvagarda” nas escolas a ambos lados da fronteira galego-portuguesa.

Así, tal e como se recollía no informe previo, esta iniciativa implica aos mozos nas súas propias tradicións e “crea conciencia sobre a importancia do patrimonio cultural inmaterial”. Para logralo ao longo deste tempo concorreron factores como a formación do profesorado, a presenza de especialistas nos centros, o uso das tecnoloxías da información e os recursos radiofónicos.

LEDICIA DA DELEGACIÓN LUSO-GALEGA

A decisión da UNESCO foi coñecida en directo pola ampla delegación de representantes institucionais e responsables do proxecto que desde Galicia e Portugal viaxaron ata Rabat.









Entre eles, o Conselleiro de Cultura e Educación da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, que celebrou como un gran logro para Galicia a entrada do programa educativo Ponte...nas Ondas! no Rexistro de Boas Prácticas do Patrimonio Cultural Inmaterial da Unesco, destacando que a decisión "supón un gran triunfo para todos os galegos e para o noso sistema educativo, xa que unha iniciativa nacida nas aulas galegas e será un exemplo para todo o mundo”.

Velaí que o titular de Educación da Xunta expresara os “parabéns aos promotores polo traballo ben feito; isto, sen dúbida, é un éxito seu e un recoñecemento ao traballo feito por todos os profesores e alumnos que ao longo de 27 anos participaron nesta iniciativa” e segurando que “como galegos debemos estar orgullosos porque un programa dos nosos centros educativos vai servir de inspiración para concienciar á rapazada sobre a importancia de coidar do noso patrimonio e grazas a esta iniciativa novas xeracións de todo o mundo aprenderán desde a infancia a importancia e valor do legado cultural e etnográfico”.

Engadindo que "o proxecto é tamén un exemplo de convivencia en zonas transfronterizas e pode servir para mellorar o entendemento en rexións en conflito, tal e como resaltou a Unesco no eloxioso informe que emitiu previamente á avaliación".

AGRADECEMENTOS AOS MEMBROS DO COMITÉ DEFENSOR DA INICIATIVA

O profesor, impulsor e coordinador do programa, Santiago Veloso, agradeceu o traballo do Comité que defendu a inciativa perante o Comitñe Intergubernamental da UNESCO composto por a profesora Chus Álvarez; Dolores Gómez, portadora; Xerardo Pereiro, profesor e antropólogo; Esmeralda Carvalho, profesora; Xerardo Feijoo, profesor; João Manuel Gonçalves, portador, e Álvaro Campelo, profesor e antropólogo.

Pola súa banda, Román Rodríguez quixo agradecer tamén "o traballo e a implicación dos embaixadores de España e Portugal na Unesco, José Manuel Rodríguez Uribes e Rosa Batoréu, e do director xeral de Belas Artes, Isaac Sastre e do resto de altos cargos do Ministerio de Cultura e Deporte na tramitación deste expediente".