Unas 600 viviendas okupadas en Galicia, según los datos de FEGEIN

Los vecinos de Albeiros, un barrio del norte de Lugo, viven desde hace días preocupados por la okupación. Sus calles tranquilas han cambiado tras la entrada de un grupo de personas en una vivienda de la rúa do Vento.

Según denuncian quienes viven en el barrio los okupas vigilan la vivienda armados con barras de hierro e intimidan a las personas que se acercan. Son entre 12 y 15 personas. Los mayores ya no salen a pasear y hay miedo a que se okupen más casas y el problema se agrave.

Por ese motivo algunos vecinos han empezado a hacer patrullas para vigilar y que no haya más allanamientos.

Pablo Bargados, que vive en Albeiros explica en Cope Lugo . "Llamamos a la policía nacional cuando toca y si no estamos revisando y vigilando las casas y vamos a estar ahí hasta que se vayan porque no es su casa y no tienen derecho a estar ahí".

No quieren los vecinos que la okupación de la vivienda de la rúa do Vento ejerza como efecto llamada y lleguen al barrio más vecinos indeseados.

El PROBLEMA SE REPITE EN CONXO Y OS MALLOS: UNAS 600 VIVIENDAS OCUPADAS EN GALICIA

El problema de la ocupación no es exclusivo de Albeiros, en Lugo sino que se está produciendo en toda Galicia. Sonados han sido los casos de Os Mallos en A Coruña o Conxo en Santiago en los que los okupas generan problemas en el vecindario por conductas delictivas y menudeo de drogas.

Los vecinos y comerciantes se han manifestado en numerosas ocasiones y la policía investiga casos de venta de drogas y trifulcas entre los propios okupas.

También se han producido problemas vecinales a raíz de la okupación de viviendas en Pelamios y en Belvís, dos barrios periféricos de la zona histórica de Santiago.

¿Qué magnitud tiene el problema? ¿cuántas okupaciones hay en Galicia?

La Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (FEGEIN) calcula que hay entre 500 y 600 viviendas ocupadas actualmente en nuestra comunidad autónoma. No es fácil dar una cifra exacta porque casi todos los días se producen nuevas okupaciones y se liberan otras, pero los datos del ministerio de interior hablaban de unos 195 delitos de ese tipo al año en España, lo que supone cuatro delitos cada semana.

El presidente de FEGEIN, Benito Iglesias explica en Cope que cuando se produce una okupación el tiempo que tarda el propietario en poder recuperar su vivienda está en unas 14 horas en Galicia. Son dos meses menos que en la media nacional.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es mucho tiempo para el afectado y además normalmente el propietario tiene que afrontar "gastos importantes" por los destrozos que habitualmente quedan en el inmueble. "No es fácil reclamarlos porque en muchas ocasiones son insolventes".

En cuanto al perfil de las personas que okupan viviendas, iglesias tiene claro que son en su mayoría mafias. "No estamos hablando de un problema social como en 2008 de personas que no pueden pagar la renta, sino de mafias que escogen qué viviendas okupar".

Audio





En su comentario de este miércoles Carlos Luís Rodríguez lamenta las "complicidades ideológicas" que rodean el fenónemo de la okupación. "

Junto al okupa que allana una vivienda que no es suya están aquellos que lo aplauden o lo consientes, una parte de la izquierda ha visto la okupación como un símbolo de rebeldía contra el sistema y poco a poco se ha colado la idea de que el propietario es un usurpador del derecho a la vivienda".

"La okupación es una forma de hurto o robo que sufren personas modestas, que se tenga que acudir a la vigilancia vecinal demuestra que esa visión benévola de la okupación ha llegado a algunas instituciones".