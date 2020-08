Una tonelada de agradecimiento desde el Clínico de Santiago para compensar el apoyo durante la pandemia

Material de protección, como pantallas, mascarillas, guantes de veterinario... pero también pizzas, bizcochos caseros... multidud de gestos de ayuda recibieron los trabajadores del Hospital Clínico de Santiago durante las peores semanas de la pandemia. Eso, además de los aplausos de las ocho de la tarde, claro. Y nada de eso ha caído en saco roto: tanto sanitarios como el resto de los empleados del Clínico han querido responder a ese alubión con una iniciativa igualmente solidaria. Organizaron una recogida de productos de primera necesidad, alimentos pero también pañales o material de higiene y en poco más de una semana consiguieron juntar más de tonelada y media.

María Cortes es médico en Urgencias: ella ponía voz en Cope Santiago esta mañana a la iniciativa que surgió de una auxiliar y un trabajador de seguridad de ese servicio,"una manera de dar las gracias", nos dijo. Y viendo lo conseguido, ya están preparando una nueva recogida, "hacia finales de noviembre o principios de diciembre, que siempre son fechas complicadas para mucha gente", nos dice. Este primer donativo está ya en el Banco de Alimentos.

"ESTO NO ES NINGUNA BROMA"

María sufrió una neumonía bilateral a causa del coronavirus: ya recuperada, reconoce que la situación actual le preocupa "veo cosas que no me gustaría ver, como los que dicen que no nos pongamos mascarillas... No se dan cuenta de que no es ninguna broma!?" María cree que "estamos mejor preparados": ella se va de vacaciones la segunda quincena de agosto, pero prevenida de que puede tener que incorporarse en cualquier momento "y dispuesta, sin duda, pero...podemos hacerlo de otra manera", subraya.

Esta especialista compostelana anima a que no bajemos la guardia, "nos cuidemos y llevemos mascarilla en todo momento"