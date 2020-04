Una subasta de arte solidaria recauda 8.600 € para Cruz Roja y Cáritas de Noia (A Coruña)

Si no se hubiese propagado el coronavirus como lo ha hecho entre nosotros, a estas alturas en Noia (A Coruña) deberían estar disfrutando de los actos y eventos con motivo de la Feira de San Marcos. Pero no ha podido ser así. En este 2020 no escucharemos el sonido de las atracciones, no oleremos el churracos y el pulpo y tampoco disfrutaremos de la Feira Cabalar.

Pero como no hay mal que por bien no venga, desde la Concellería de Cultura se ha querido aprovechar el tradicional concurso de arte al aire libre para reconvertirlo en acción solidaria. De esta forma, este pasado sábado se montaba a través de la red social facebook una subasta de obras de arte donadas por los artistas que, habitualmente, vienen participando en las diferentes ediciones que se han celebrado por las calles de la villa.

Y el resultado no ha podido ser más espectacular.

Tras casi dos horas de subasta, gracias la aplicación ZOOM de multiconferencia, y tras la estelar intervención del Spiderman de Noia caracterizado por en "animador" Federico Pérez, el "director" de todo el evento, Pedro Brandariz era el encargado de anunciar que todas las obras habían sido adjudicadas, por lo que se había logrado el objetivo.

MÁS DE 8.000 € RECAUDADOS

No podía ocultar la satisfacción por el éxito logrado el responsable del Departamento de Cultura del Concello de Noia, Pepe Pérez, que desvelaba que lo recaudado "asciende en total a 8.600 €, gracias a las obras donadas por más de una docena de artistas, algunos de Noia y todos habituales del concurso al aire libre que quisieron participar y a quienes adquirieron las obras". Entre ellos, y de forma muy singular, la noiesa "Pitusa Sabín que, desde Memphis (EEUU) adquirió varias obras, poniendo su grano de arena, tras mostrarse encantada con la idea de la subasta".

La subasta de arte solidaria surge "como una forma de buscar una alternativa en la programación cultural y una forma de aportar fondos a organizaciones como cruz Roja o Cáritas de Noia, que son quienes están ahora haciendo frente a las situaciones de emergencia de las familias más vulnerables", ha asegurado Pérez, que ya avanza que su departaento trabaja en un concurso de poesía para los más jóvenes con el que celebrar el Día das Letras Galegas, además de un Festival de mini-cortos "de menos de 5 minutos de duración y realizados en casa, en el marco del confinamiento", para lo que ya se han movilizado a numerosos colaboradores del Festival de Curtas Vila de Noia.