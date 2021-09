A Mari Luz Eiroa le apetecía tener más tiempo para disfrutar con su familia, sobre todo con la gente menuda que hay por casa... pero en su caso, la jubilación tiene una "cara B" algo menos llevadera: significa bajar definitivamente la persiana de un establecimiento que para muchos compostelanos, ha estado allí desde siempre. Porque casi nadie queda ya que pueda pensar en la rúa das Orfas sin el Estanco Garabal. Hace 150 años que la bisabuela de Mari Luz abrió el negocio, que no siempre fue de venta de tabacos. La familia regentó también una mercería en una calle que Mari Luz recuerda "muy activa, con muchos comercios". Ahora... si quieres comprar algo "muchas veces tienes que marcharte a un polígono", nos dice, porque hay poco más que "tiendas de recuerdos y perfumerías".

Mari Luz es memoria viva de su calle y de sus gentes: entre las clientas de Garabal, recuerda a las "Dos Marías": "alucino cuando pienso que ahora son tan famosas", nos dice, "estas dos mujeres que lo pasaron tan mal. Cuando venían a comprar unas medias, las pagaban a plazos".









"QUE MIREN POR LA ZONA MONUMENTAL"

Mari Luz reconoce que "posiblemente todos tenemos algo de culpa" en cómo se está vaciando la zona monumental de Santiago, pero apela sobre todo a las autoridades para que cojan la sartén por el mango: "solo hay que darse un paseo desde Cervantes al Toural, y ya se ve la vida que perdió la zona" dice. "Hay que mirar por la gente que trabaja aquí", afirma, y critica por ejemplo la nueva ordenanza municipal que se prepara para el reparto de mercancías, que obligará a los establecimientos a tener personal disponible para las recogidas a horas más tempranas. Y cita también otros "clásicos " en la lista de demandas de los comerciantes y también residentes en el casco histórico: "no se pueden eternizar las licencias para una obra...o también, que la gente pida un poco menos de renta, porque hay muchos que no pueden pagar".

"NO CIERRE USTED NUNCA, ESTO ES UNA JOYA"

El cierre de establecimientos históricos como Garabal se ve con preocupación desde otros escaparates cercanos, como el de Docobo, en la rúa do Vilar. Ricardo Docobo cogió el testigo tras el mostrador a sus padres hace unos 20 años, pero el comercio está abierto desde 1950, como recuerda una foto que rápidamente nos enseña cuando le preguntamos por la historia del establecimiento: "salvando las distancias, en aquellos años Docobo era como El Corte Inglés de Santiago". Y lo atribuye a su madre, que siempre estuvo preocupada por traer las últimas novedades.

Cuando le dicen que su negocio es una joya y que no cierre nunca, Ricardo sonríe y recuerda que el recibo de la contribución ha pasado de 245 euros a 360..."las joyas hay que cuidarlas", añade.

También reclama más apoyos de verdad al comercio local, "ese que hace ciudad", y no solo palabras, Jorge Riande: su establecimiento textil acaba de cumplir cien años muy cerquita de Docobo, en la Praza do Toural. Jorge presume que sus clientes son ya "amigos", gracias a la cercanía que cree, es una de las marcas de la casa en los negocios pequeños. "Hay gente que ya no hace falta que me pida nada, ya sé lo que quieren", asegura. Él no ha tenido que recurrir a ayudas municipales para hacer frente a los estragos de la pandemia sin bajar la persiana, pero pide que se tenga en cuenta que "hay mucha gente que está desesperada, hay mucha gente que no puede hacer frente a los alquileres"

Ni Ricardo ni Jorge piensan por el momento en la jubilación: ahora que la pandemia empieza a dar un respiro, hay que mirar más que nunca hacia delante. Los dos comparte también otra espinita, porque no hay relevo familiar para cuando llegue ese momento.