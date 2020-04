Es una vieja conocida de los taxistas de Santiago de Compostela: una mujer que parece tener problemas de drogadicción y los llama para que la lleven a determinados puntos de venta de droga en la ciudad. El modus operandi es siempre el mismo: no les paga el recorrido e incluso les engaña para que le den cambio y se va con el dinero. Con lo sustraído se financia el consumo de sustancias estupefacientes.

Nos comentan los taxistas de Santiago que no pueden hacer estimaciones de cuánto dinero habrá quedado a deber esta mujer y tampoco lo que se habrá conseguido llevar a base de mentiras, pero en Santiago la mayor parte de los profesionales del sector ya la conocen y no la recogen.

No obstante, con esta situación de confinamiento, el problema se ha agravado, y es que, debido a que no puede salir a la calle para ir caminando hacia esos puntos de trapicheo, ahora se dedica a llamar a taxistas de fuera de Compostela.

"Los de aquí de Santiago ya no le prestamos servicio, ahora llama a toda Galicia, estuve llamando a agrupaciones o paradas de taxi y me quedé impresionado porque realmente muy pocas no habían sido estafadas: Te hablo de Porriño, Valga, Ribadeo, Silleda, Carballo, Noia, Negreira..." Es lo que cuenta en COPE Santiago Jesús García, el presidente de una de las dos asociaciones de taxistas de la capital gallega.

García nos explica cómo se las apaña esta mujer: "Llama por ejemplo a Valga, ella sabe que no pueden hacer servicio a Santiago, pero les dice que va a una población cercana a Valga y les pide que vayan a por ella, siempre con excusas, que su madre está enferma, etc.". Una vez aquí le pide hacer recados por la ciudad y se dirije a un par de puntos para abastecerse de droga. Nunca les paga el servicio e incluso les pide cambio y se va con el dinero.

ERTES DENEGADOS PARA LOS TAXISTAS

Por si ser estafados no fuera suficiente, los taxistas están pasando un mal momento económico. Son un servicio público y continúan trabajando, pero la facturación se ha visto fuertemente rebajada desde que se decretó el Estado de Alarma en España. Jesús García estima que ha caído en un 90%.

Explican las asociaciones de taxistas de Santiago que al día solo están ganando 30 euros, a los que hay que descontar gastos. Además, tienen otro grave problema: han presentado ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y todos se los están denegando. Urgen una solución porque con lo que ganan no pueden hacer frente a seguros y nóminas de sus empleados.