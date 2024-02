Una imagen de Galicia que vale un Premio Nacional de Fotografía

El Centro de Creación La Cárcel de Segovia acogía hace unos días la entrega de los premios anuales a los mejores trabajos que otorga la Federación Española de Profesionales de la Imagen (FEPFI) y que en la categoría de Mejor Reportaje Gráfico recaía en el fotógrafo coruñés Marcos Rodríguez, vecino de la localidad costera de Cee, pero con estudio en Carballo donde nació.

La instantánea que le valió el galardón fue la que obtuvo hace un par de años durante la celebración de la Rapa das Bestas de Vimianzo, en un curro a donde el propio Marcos entró para capturar el momento en el que varios aloitadores sujetan a uno de los caballos para proceder a cortarle las crines, aunque con la singularidad de que "uno de ellos lleva el pitillo en la boca, lo que añade una nota discordante a una imagen espectacular".

Un detalle, nos cuenta Marcos, que fue el que le decantó para enviar esta fotografía a unos premios en los que finalmente fue reconocido con una imagen en blanco y negro, "que es como me gusta trabajar para este tipo de reportajes gráficos porque así marco el punto donde quiero y con el color todo se pierde un poco".

Y pone como ejemplo la foto reconocida como la mejor para sus colegas de la FEPFI ya que "si fuera en color y hubiera alguien con un jersey rojo, se perdería el impacto que tiene el aloitador con el cigarrillo en la boca que resalta en la escala de grises".

Este reconocimiento satisface a un profesional que lleva más de 15 años viviendo profesionalmente de la fotografía, "empecé en 2009", y que recuerda cómo fue de niño cuando disparó su primera instantánea "a un perro y un pato que había en la casa familiar con la cámara de mi padre", aunque reconoce que esa fotografía "no sé dónde está, me temo que me la han tirado".

Y que ahora dedica parte de su tiempo a terminar un libro que se publicará a finales de marzo con Editorial Canela bajo el título Finis Terrae y que será "un libro de retratos de las gentes de la Costa da Morte para retratar el pasado desde el presente con tradiciones y hábitos que se están perdiendo", lo que remarcará el trabajo que Marcos Rodríguez desarrolla, en buena parte, en Galicia "que adoro y me flipa para fotografiar", aunque no le duelen prendas en reconocer que "no es el mejor escenario del mundo para fotografiar porque ver un árbol en medio del paisaje monótono de Castilla me parece muy interesante y ahora que se lleva el minimalismo, buscarlo en Galicia es bastante más complicado".

Marcos Rodríguez tiene parte de su trabajo expuesto en su página web