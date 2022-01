Una familia pierde 900 € y los vecinos se vuelcan con ellos en Ames (A Coruña)

Perder el sueldo de un mes en un día tiene que dejar una sensación terrible, sobre todo si una familia entera depende de esos recursos. Esto es lo que le ha pasado a la familia de Irene Angueira. Ella vive en el ayuntamiento coruñés de Rois, en el lugar de Urdilde, con sus hijas de 9 años y de 13. Donde residen no hay en la actualidad entidades financieras abiertas: "Las que había, están cerradas, viene un camión una vez a la semana de un banco, por si tenemos que hacer algún papeleo".

Su pareja iba a abrir una cuenta en el banco de un ayuntamiento vecino, en Ames y llevaba todo el sueldo, 900 euros en una cartera en el bolsillo. Con todo, no pudo hacerlo porque perdió el dinero antes. Sucedió el viernes, 7 de enero. Irene ha querido compartir en sus redes sociales un mensaje de petición de ayuda, para intentar dar con el dinero, pero hasta ahora no se ha recuperado.

Ha recurrido a la Policía Local de esa localidad, pero a medida que pasa el tiempo, pierden la esperanza de recuperarlo. "Desde el viernes (7 de enero), hasta hoy... no ha aparecido ni creo que aparezca". La Policía Local de Ames no ha recibido a nadie que haya devuelto los billetes.

Desde que hicieron público lo sucedido, la familia se ha visto sobrepasada por el aluvión de mensajes de ánimo y ayuda por parte de los vecinos. Han perdido las esperanzas de recuperar su sueldo, pero han querido agradecer la multitud de gestos solidarios que muchos particulares han tenido con ellos: desde donativos, hasta productos de una farmacia.

Irene nos cuenta que no es eso lo que quieren, rechaza estas ayudas, aunque las agradece de corazón: "Nosotros lo publicamos para que llegara a oídos de quien lo encontró, pero la gente quiso donar, quisieron hacer colectas... nos pedían el Bizum, una farmacia se ofreció a donar productos que nos hiciesen falta... esa no es nuestra intención. No queremos dinero, queremos que el mensaje llegue a quien lo tenga".

¿CÓMO SE PERDIERON LOS 900 EUROS?

Irene nos cuenta que su pareja llevaba una cartera con los billetes de 50 euros. "Los llevaba enrollados en una cartera de cuero, pero son unas carteras muy falsas, al ir caminando él cree que se pudieron haber caído al ir andando, porque era mucho dinero y la cartera no cerraba".

Primero, su idea era hacer un ingreso donde Irene tiene una cuenta, en un banco del concello de Brión, pero en ese momento había mucha gente guardando cola, así que fue a Bertamiráns a hacer la compra. "Cuando quiso ir al banco a hacer el ingreso, ya no los tenía. Aparcó cerca del bar Tropic, fue andando por la Avenida da Mahía y él piensa que lo perdió por ahí".

"QUE QUIEN LO ENCONTRÓ, LO NECESITE"

Irene insiste en su agradecimiento a quien ha compartido su mensaje y a quien se ha movido para ayudarlos. También nos contaba en COPE Santiago que ha perdido las esperanzas de que quien encontró los billetes los devuelva y manifiesta un deseo: "Queríamos que este mensaje llegue a quien lo tenga y que lo devuelva y si no lo devuelve, queremos pensar que lo está pasando tan mal, tan mal, tan mal, que no lo devuelva por eso".