Una exposición para enseñar a los niños de ahora cómo jugaban los de antes

Hubo un tiempo, no hace demasiado, donde la tecnología y las pantallas digitales no existían en el ocio de los más jóvenes. Tiempo en el que los juguetes de todo tipo ocupaban el entretenimiento y la imaginación de los pequeños de cada casa, que no dudaban en trasladar a la calle toda esa experiencia vital de divertimento y aprendizaje. A veces, incluso, a cambio de golpes y heridas.

Y, aunque aún hoy en día esas experiencias se repiten, no cabe duda de que las nuevas tecnologías, las consolas y las pantallas de aparatos de todo tipo han restado buena parte del tiempo que, otrora, se dedicaba en exclusiva a los juguetes.

Con el deseo de recordar y compartir esas experiencias el coleccionista pobrense Santiago Vázquez acaba de montar una exposición con más de un centenar de piezas de Playmobil en la casa de la cultura Raquel Fernández Soler de a Pobra do Caramiñal. Exposición que lleva el explícito título "Lembranzas da miña infancia" y que está formada por diversas instalaciones temáticas, con piezas que datan en su mayoría de los años 70 y que, en algunos casos, son exclusivas al estar hechas y pintadas a mano.

Con esta exposición, Santiago Vázquez pretende "transmitirlles ás xeracións máis novas cómo xogaban as persoas da súa idade, cando non existía tanta tecnoloxía aplicada ao ocio", según informan desde el concello pobrense, incidiendo también "na importancia de que as e os proxenitores pasen tempo de lecer coas súas crianzas e, segundo as súas palabras, os Playmobil constitúen unha boa maneira de xogaren en conxunto grandes e pequenos/as".

Las visitas a esta exposición, abierta del 10 al 30 de septiembre, se podrán realizar de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas.