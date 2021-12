Una cena navideña de médicos residentes agrava un brote de covid con 26 contagios del Hospital de Santiago

El Hospital Clínico de Santiago de Compostela (CHUS) ha comenzado a realizar un cribado a todos sus médicos residentes tras el brote de covid que afecta ya a 26 profesionales de este centro y que, si bien se iniciaba en el servicio de Anestesia a primeros de este mes de diciembre, se ha visto agravado por una fiesta a la que el pasado 7 de diciembre asistieron unos 120 médicos residentes en un conocido restaurante de la capital de Galicia.

Una cena que, según informan fuentes del área sanitaria de Santiago-Barbanza, desconocía la dirección del hospital y que habrían generado, de momento, 11 contagios detectados en los dos últimos días, entre quienes, aún siendo contacto estrecho de los primeros casos detectados, acudieron a la citada fiesta.

MENSAJE DE LA JEFA DE MEDICINA PREVENTIVA

Lo que ha conllevado las críticas de la jefa del servicio de medicina Preventiva del CHUS que en un escrito remitido a los jefes de servicio se pregunta "¿Cómo podemos esperar responsabilidad por parte de la población general si el personal sanitario con mayor formación no cumple siquiera la recomendación de limitación social y de movilidad para los contactos estrechos de riesgo?", para concluir que "Desgraciadamente será el sistema sanitario -y la sociedad en su conjunto- el que absorba el coste de estos comportamientos de riesgo, que generarán bajas prolongadas en periodo crítico, como el que iniciamos, y cientos de pruebas diagnósticas costosas; por no hablar del evidente riesgo sanitario de estos comportamientos".

Y todo esto a pesar de las advertencias realizadas desde la Dirección del centro sanitario compostelano para que se evitaran este tipo de fiestas con asistencia masiva, facilitando que se haya propagado un brote "por el incumplimiento de la indicación de precauciones de los contactos estrechos, que están exentos de cuarentena estricta pero no de limitación de movilidad y vida social".

MÁS DE 300 PRUEBAS REALIZADAS ESTE MIÉRCOLES

La reacción del Clínico de Santiago ha sido rápida con la puesta en marcha de un cribado por el que han pasado ya este miércoles unos 300 médicos residentes, tanto del grupo de los que asistieron a la fiesta en cuestión, como los que no lo hicieron.

A la espera de los resultados, desde el servicio de medicina Preventiva piden a los jefes del resto de servicios médicos que transmitan un mensaje de prudencia a todo el personal a su cargo, sobre todo a los residentes, "para que reflexionen sobre este tipo de actitudes y sus consecuencias".

Y recuerda la importancia de un diagnóstico precoz, además de que "la exención de cuarentena a los vacunados que son contactos estrechos no implica que puedan realizar una vida social plena; está pensada para que se puedan realizar las actividades básicas de la vida diaria que no impliquen riesgos: trabajar, ir a la compra, hacer deporte de forma individual, etc".

Recomendando que "En la situación actual, de alto riesgo de transmisión comunitaria, todos debemos limitar nuestras relaciones a nuestro grupo burbuja; en especial durante las fiestas y las semanas que las rodean, en las que hay una alta movilidad".