Triunfa en instagram desde Santiago enseñando a construir instrumentos musicales con plantas

Luis do Río es un chico de 25 años que está conquistando Instagram con vídeos en los que cuenta un saber popular: cómo hacer instrumentos musicales a partir de plantas que nos encontramos en los montes de Galicia.

Su vídeo más popular muestra cómo elaborar un "cantagalos". Luís nos explica que esto es una pieza "que se fai con diferentes plantas, unha moi común como é o loureiro, que empregamos para cociñar." Nos explica que la sencillez detrás de esto le llevó a hacer un vídeo para compartirlo que ha tenido mucho éxito en la red social.

Do Río cuenta que su interés comenzó a través de una fuente escrito: "un libro dun autor que me espertou o interese disto nuncha biblioteca pública, achegueime a este mundo casualmente". Dado el éxito de esas primeras publicaciones, decidió continuar por esa línea y se nota que le apasiona.

Luís es capaz de ver la música en la naturaleza, pero insiste: no es experto ni entendido de música o etnografía: "Non son experto nin moito menos, eu non o inventei. O que me fai aprezalo máis é a capacidad de comprender as cousas da túa contorna, neste caso máis natural, pero noutro máis urbano, tamén o hai". Y esa curiosidad o ganas de comprender el contexto y de entender su funcionamiento, nos dice: "é case como un neno que está cunha peza de Lego, de chegar a un resultado efémero. Iso é o que me gusta máis".

El hecho de aprovechar conocimiento oral y popular, que define como extraordinario, y añadiendo su propio contexto, le parece muy interesante a este joven compostelano.

Luís tiene 14.000 seguidores en instagram y sus vídeos han cruzado el charco: con visualizaciones desde Brasil o Chile. Esto le ha llamado la atención, sobre todo porque nunca ha visitado esos países y no tiene vinculación con ellos.

Luis no se dedica a esto, aunque la divulgación se le da muy bien. Cuenta en Herrera en COPE Galicia que está preparando oposiciones a la Xunta.