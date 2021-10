El tripartito de Boiro nace tras más de tres meses de negociaciones y "para evitar el bloqueo político"

El Concello de Boiro (A Coruña) estrena este jueves nuevo gobierno municipal tras el acuerdo rubricado entre el grupo del actual regidor, el socialista José Ramón Romero "Martiño", y los ediles de Boiro Novo, Dores Torrado, y Ciudadanos, aunque en este caso Carlos RodríguezMuñiz confirmaba que abandona esta formación para pasar al grupo independiente.

Un acuerdo que eleva a 7 el número de concejales que respaldan al ejecutivo local en el pleno, aunque les deja a dos de la mayoría absoluta, que está en 9. Una circunstancia que Martiño justifica en la necesidad que de "arranxar o bloqueo político que se estaba dando dende hai un ano e que impedía aprobar importantes proxectos que non estaban saindo adiante".

Reconoce el alcalde de Boiro en COPE de las Rías que "o punto de inflexión foi o pleno de xuño, onde presentamos os orzamentos municipais e o expediente de modificación de crédito a cargo do remanente de tesoureiría que foi rexeitado", lo que no permitió sacar adelante inversiones y obras que alcanzaban los 3 millones de euros.

"A partir de ahí", cuenta Martiño, "empezamos a traballar todo o verán con todas as forzas políticas e o fruto dese traballo intenso e agotador quedou reflexado no día de onte" con un acuerdo al que no se ha sumado el BNG, "a pesar de que sempre se estivo negociando con eles, e sempre houbo e seguimos tendo conversas, aínda que decidiron non entrar no goberno e saben que teñen as portas abertas para entar cando queiran".

Unas puertas que tampoco cierra a la otra formación independiente, Iniciativa Cidadán de Boiro, lo que en la práctica supondría una pinza política al Partido Popular que, a pesar de ser en las últimas elecciones municipales la formación más votada, con 7 concejales, no fue capaz de articular una moción de censura que se negoció en la sombra casi desde el inicio de la legislatura pero que no llegó a fructificar.

Ahora, el objetivo del ejecutivo local de Boiro es aprobar los presupuestos de 2021 "que necesitamos xa", según Martiño que estrena un ampliado gobierno, Dores Torrado tendrá competencias en Deportes, Mocidade, Feminismo e Igualdade, Lingua e Memoria Histórica, mientras que Carlos Muñiz las tendrá en Promoción Económica y Turismo, pero que se verán obligados a seguir negociando al menos con el BNG, para poder aprobar las cuentas municipales y otros muchos proyectos pendientes y atascados en los últimos años que veremos si salen adelante en el apenas año y medio de legislatura que resta hasta las próximas elecciones.