Tres días de vacunación sin cita en el área sanitaria de Santiago y Barbanza

El SERGAS estrena este fin de semana una nueva fase dentro de la vacunacion contra la covid con la apertura de los centros de vacunación masivos repartidos por toda Galicia a donde se podrá acudir sin cita a recibir la primera dosis.

En el área sanitaria de Santiago y Barbanza serán los dos habituales: la Ciudad de la Cultura en el Monte Gaias de Santiago y el Hospital comarcal da Barbanza de Ribeira.

Según ha informado el propio SERGAS, se han programado 4.800 huecos de los que buena parte, unos 4.000, estarán a disposición de quienes acudan hasta la Ciudad de la Cultura, mientras que el resto estarán en el centro hospitalario barbanzano.

Unos huecos o dosis que se dispensarán con el único requisito de presentar la tarjeta sanitaria o de la mutua de aquellos ciudadanos que no hayan recibido aún ninguna dosis de la vacuna contra la covid y a los que no se les preguntará por las causas que les han llevado a no acudir a las citaciones que hayan recibiod hasta ahora "porque no somos policías, no fiscalizamos", nos cuenta la responsable de enfermería del área sanitaria, Victoria Carral, que asegura que "lo único que buscamos es que la gente se vacune".

De ahí que lanze el mensaje para que, quien aún no está vacunado, acuda este sábado 11 de septiembre a los puntos operativos entre las 9 y las 21 horas en el caso del Gaias y las 9 y las 14 horas en el hospital ribeirense, asegurando que "puede venir cualquier persona que vive en Galicia o que tenga la tarjeta sanitaria del SERGAS o alguien que, siendo gallego, se encuentre de paso en nuestra ciudad", en referencia a los muchos residentes en Santiago de Compostela que no están empadronados.

LOS UNIVERSITARIOS, EL LUNES Y EL MARTES

Es el caso de los universitarios que en estos días están llegando a la ciudad de forma masiva, coincidiendo con en arranque de las clases presenciales en la USC.

Aunque en su caso tendrán la oportunidad de vacunarse, también sin cita, los días 13 y 14 de septiembre, es decir, este lunes y martes ya que el SERGAS instalará en el Auditorio Vidal Bolaño el operativo de vacunación.









Todo esto cuando este viernes ha comenzado a dispensarse la tercera dosis de las vacunas a las personas con el sistema inmunológico deprimido, caso de los trasplantados, que proseguirá este lunes con 360 dosis previstas el el Clínico de Santiago.