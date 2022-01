Tres días de paro en el sector conservero para reclamar subida e igualdad salarial entre hombres y mujeres

Los trabajadores del sector de la conserva de pescados y marisco de España está llamado a tres jornadas de paro que se desarrollarán este próximo 21 de enero, además de dos jornadas consecutivas el 3 y 4 de febrero.

Tres días de protesta a los que están llamados los 30.000 trabajadores de las 700 empresas repartidas por todo el país, aunque de forma significativa en las comunidades cantábricas y Galicia, que se verían afectadas por la negociación del nuevo convenio estatal "que sigue totalmente paralizada".

Así lo asegura el Secretario comarcal de Industria de CC.OO. para Santiago-Barbanza, José María González "Cibes", confirmando que la convocatoria de estas tres jornadas de protesta se hace tras la "total inmovilidad de la patronal en las negociaciones" que se habría puesto de manifiesto en los 12 meses desde que se comenzó a reclamar este nuevo convenio.

La última, este pasado 13 de enero cuando representantes de la patronal del sector conservero de España ANFACO-FEICOPESCA y los sindicatos CC.OO, UGT y CIG mantenían un encuentro intentando evitar los paros convocados previamente por las centrales sindicales. Paro que, según fuentes sindicales, la patronal desaprovechó "al negar la realidad y decir no a las justas reivindicaciones de las personas trabajadoras".

SUBIDA SALARIAL Y EQUIPARACIÓN DE DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Las dos principales reivindicaciones que los sindicatos habrían puesto sobre la mesa desde el inicio de las negociaciones del nuevo convenio estatal ha sido la de una subida salarial "en correspondencia con el IPC real de cada año y todos sabemos lo que eso significa", según José María González, asi como una equiparación real de los sueldos entre hombres y mujeres "que con el mismo puesto de trabajo y la misma categoría laboral aún siguen registrando diferencias de 200 y 300 euros de sueldo".

Una situación "inasumible e inviable a día de hoy", en un sector "en el que más del 90 % de los empleados son mujeres", según el responsable de CC.OO que asegura que "ya está bien", cuando afirma que es hora de que se reconozca "la importancia y auge del sector conservero y de sus trabajadores".

De ahí que haga un llamamiento a que se secunde la protesta y que "con la primera jornada de paro del 21 de enero hagamos ver a la patronal que estamos aquí y que las reivindicaciones son reales, que la gente no está conforme y que quiere que se atiendan sus demandas", esperanzado de que "no tengamos que ir a más, aunque si no se da la respuesta que pretendemos, evidentemente, seguiremos insistiendo".

Audio









DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y SUS PROBLEMAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una de las raíces del conflicto laboral en ciernes se encuentra en la diferente visión que patronal y sindicatos tienen sobre la realidad a día de hoy del sector. Según estos últimos, las condiciones salariales de la industria del pescado son un 25% de media inferiores a las de la industria alimentaria de la que forma parte, convirtiendo al convenio estatal de conservas de pescado en el más bajo, junto al de elaborados del mar.

Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 30% y los puestos de producción que realizan mayoritariamente las mujeres están infravalorados, "simple y crudamente porque lo realizan ellas y no ellos". En cuanto al empleo, solo el 50% tiene un contrato indefinido, un 30% lo tiene temporal y un 20% es fijo discontinuo.

De ahí que propongan incluir en el nuevo convenio el incremento salarial con cláusula anual al IPC, la equiparación salarial del Grupo 5 donde están las mujeres con las del Grupo 6 donde están los hombres, corregir la temporalidad, crear una bolsa de horas para el médico y cambiar el actual sistema de clasificación profesional discriminatorio donde el ordenanza gana más que la categorías más alta y cualificada de producción que es la de Maestra, entre otras cuestiones.

En la primera jornada de paro los sindicatos convocantes realizarán una concentración de protesta a las 12 horas frente al Ayuntamiento de Boiro, en la comarca del Barbanza en la provincia de A Coruña, donde tienen su sede y centros de producción algunas de las más importantes industrias conserveras de España como JEALSA, CONGALSA o FRINSA.