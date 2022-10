Trens turísticos case completos en Galicia este 2022

Os Trens Turísticos de Galicia pechan este sábado a súa temporada 2022 con "un gran éxito" grazas a unha ocupación do 95,2% nas 13 rutas ofrecidas este ano por toda a comunidade.

Así o explicou Félix Martín, director de desenvolvemento e deseño de novos produtos de Renfe Viaxeiros, que fixo balance da iniciativa nunha rolda de prensa acompañado da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro.

Este ano, os Trens Turísticos de Galicia, que comezaron a temporada o 4 de xuño, ofreceron 37 saídas fronte ás 22 do 2021; o que supón un incremento do 59%. Ademais, incorporáronse dous novos itinerarios: a 'Ruta dos Queixos' e a 'Ruta das Mariñas'.

A estas sumáronse ao longo destes meses: a 'Ruta dos Faros', a 'Ruta dos Pazos e os Xardíns Históricos', a 'Ruta do Viño da Ribeira Sacra (río Sil)', a 'Ruta do Viño da Ribeira Sacra (río Miño)', a 'Ruta dos viños da Ribeira Sacra e de Valdeorras', a 'Ruta do viño Rías Baixas', a 'Ruta dos viños do Ribeiro-Rías Baixas', a 'Ruta do viño de Monterrei', a 'Ruta da Lamprea', a 'Ruta dos Mosteiros' e a 'Ruta polos Camiños de Santiago', até completar un catálogo de viaxes polo catro provincias galegas.

Algunhas delas colgaron o cartel de completo, como foi o caso da 'Ruta do Viño da Ribeira Sacra (río Miño)' e a novidade da 'Ruta das Mariñas'. Cun 99 % de ocupación pecha o outro estrea desta temporada: 'Ruta dos Queixos'.

Esta iniciativa ponse en marcha grazas á colaboración entre Renfe, Turismo de Galicia-Xunta de Galicia e o Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE).