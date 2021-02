Trabajadoras del servicio de Axuda no Fogar reciben las primeras vacunas de AstraZeneca en Galicia

Medio centenar de trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar procedentes de diversos concellos del área sanitaria de Santiago-Barbanza han sido las primeras de Galicia en recibir las vacunas de AstraZeneca que se dispensan a personal no sanitario, cumpliendo así, además, con los criterios del Ministerio de Sanidad para que no se suministren a mayores de 55 años.

Esta primera dispensación de las vacunas a las 50 empleadas de este servicio, que atiende a domicilio a personas mayores y dependientes, se ha producido en la tarde de este jueves en el Hospital Clínico de Santiago donde continuará mañana y durante la semana que vienen el proceso de vacunación, según los criterios de priorización marcados por la Consellería de Sanidade de la Xunta.

En paralelo, se ha iniciado también este jueves la segunda fase de vacunación frente a la Covid-19 a los profesionales del Área Sanitaria de Santiago de Compostela. A lo largo de esta semana más de 3.000 trabajadores de los Hospitales de Santiago y Barbanza recibirán esta primera dosis de la vacuna.

Imagen, SERGAS

Como viene siendo habitual, la cita se comunica por SMS indicando la hora y el luga, aunque, a mayores, se ha activado una aplicación específica para que cada trabajador pueda comprobar sus datos. Son 8 los equipos de personal de enfermería los que se encargan de la administración de las vacunas en estos días que se ha inicado este jueves en el Clínico compostelano y seguirá el viernes en el Hospital da Barbanza