TOP Local: El cierre del mítico Café Derby en Santiago

1. SANTIAGO. Cierra el Café Derby de Santiago, un lugar emblemático desde 1929

La crisis del coronavirus ha obligado a cerrar a la hostelería y ahora, con la desescalada y poco a poco, van retomando la actividad. No obstante, no todos los locales han subido la persiana. Es el caso del Derby.

Si bien es cierto que la alerta sanitaria habrá precipitado las cosas, no parece que sea la responsable al 100% de la decisión del Derby de no volver a abrir. La propietaria del local anunciaba en el diario La Voz de Galicia, que ha llegado el tiempo de jubilarse, con 85 años y más de 50 cotizados. Este emblemático local no abrirá de nuevo.

Informa COPE Santiago.

2. ALICANTE. Un trabajador resulta herido en Alicante tras caerle una puerta de hierro en la cabeza

Un trabajador de 56 años ha resultado herido con politraumatismo en Alicante tras caerle una puerta de hierro en la cabeza, según han indicado este viernes fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente laboral ocurrió anoche, poco antes de las 21.35 horas, en la calle del Abeto de la capital alicantina en circunstancias no precisadas por las fuentes.

Informa COPE Alicante.

3. GRAN CANARIA. Lluis Serra Majém: “El Covid-19 se está debilitando”

Lluis Serra Majém, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que el Covid-19 se está debilitando. El experto insistía en que todos los virus tienen unos ciclos epidémicos, una subida de casos, una cumbre máxima e inmediatamente después una bajada en el número de afectados. En este momento, según Serra Majém se puede decir que se está debilitando, ya que no tiene la misma fuerza del principio de la pandemia y seguirá así o más débil hasta la próxima estación. “Así es como se suelen comportar los virus estacionales”.

Informa COPE Gran Canaria.

4. BARCELONA. "España es un país vecino,es así"; Miquel Buch insiste en que Cataluña es un país

Miquel Buch, Conseller de Interior, insiste en una expresión que no es nueva para él y que la repite cada vez que puede "España es un país vecino". Ahora ha sido en el Parlament respondiendo así a una interpelación del diputado de Ciudadanos, Jean Castel asegurando" España es un país, y nosotros también somos un país.Y si no, podemos coger la definición de país y partir de ahí podremos discutirlo. Pero me ratifico, España es el país vecino, es así. Como Premiá de Mar es el pueblo vecino de Premiá de Dalt" argumenta el máximo responsable político de la seguridad de Cataluña. Buch compara pueblos cercanos, con países y establece las mismas diferencias.

Informa COPE Barcelona.

5. HUELVA. Imbroda: "Va a haber vuelta a las aulas en septiembre, que quede claro"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha asegurado que " lo que tiene que quedar claro es que va a haber vuelta al aula en el mes de septiembre", adoptando todas las medidas higiénico-sanitarias, de protección y seguridad que determinen las autoridades sanitarias.

Informa COPE Huelva.