"Testigos del tiempo" informa sobre el cáncer renal en la estación del tren de Santiago

Desde hoy y hasta el sábado, los que pasen por la estación de tren de Santiago se encontrarán una mesa informativa con el lema " Testigos del Tiempo", que desde hace unos meses han puesto en marcha Alcer, el grupo español de Oncología Genitourinaria y la compañía biofarmaéutica Bristol Myers para sensibilizar sobre el cáncer de riñón. En Galicia, es el 6º cáncer más detectado en hombres y el décimo en mujeres, pero los especialistas dicen que es un gran desconocido. Anualmente se detectan más de 500 nuevos casos en nuestra comunidad y 170 personas fallecen a causa de esta dolencia. Por eso el mensaje de "Testigos del tiempo" es que no bajemos la guardia: la primera palabra, siempre, prevención, y para ello, evitar la obesidad, el tabaco y ojo también con las industrias químicas... En estadíos iniciales, permanece silencioso y cuando aparece el dolor o algún bulto en la zona abdominal o la orina está teñida de sangre, el tumor está ya avanzado. El doctor Sergio Vázquez, jefe del servicio de Oncología del HULA, nos explicaba que dentro de lo malo... incluso las expectativas son buenas llegado este punto, porque se puede operar aún cuando se ha producido metástasis.

Rafael Rodríguez, de ALCER, nos recordaba que la vida del paciente renal no es fácil: "hay que hacer un tratamiento renal sustitivo día sí día no para que te limpien la sagre, es muy caro y el trasplante no existe para todo el mundo", por eso insistía también en la necesidad de prevenir.

La campaña "Testigos del Tiempo" cuenta con el apoyo del actor gallego Javier Gutiérrez, que también se acercó a la estación del tren de Santiago.

En la mesa informativa hay un árbol, donde los que quieran pueden dejar colgados mensajes de apoyo a los enfermos de riñón, y allí dejó también el suyo el actor ferrolano