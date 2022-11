Terremoto en el concello de Santiago con la marcha de Javier Fernández al grupo de no adscritos

Se presentó como una remodelación de tono menor, pero al final, la retirada de las competencias en Centros Socioculturais a Javier Fernández ha generado una explosión menos controlada de lo que Sánchez Bugallo esperaba. "Se chego a saber que ía facer o que fixo, o cambio teríao feito moito antes, incluso se o chego a sospeitar", reconoció esta mañana el alcalde.

NACEN DOS "SUPER CONCEJALÍAS"

Según el regidor municipal, había "plena disponibilidade por parte de todos" pero son Gonzalo Muíños y Sindo Guinarte los dos ediles que ven engordar más sus respectivas carteras. El primero mantiene Seguridade y Mobilidade y suma buena parte de las competencias que tenía Fernández: relaciones vecinales, barrios y obras. Deslizó además Sánchez Bugallo que "creemos que a coordinación entre mobilidade e obras é un tema importante, que nalgún momento nos anos pasados se detectou alguna dificultade que creemos que esto vai mellorar significativamente".

Para que Muíños haga sitio en la mesa a toda esta tarea, el concelleiro de Presidencia, Turismo, Relacións Institucionais y Año Santo, Sindo Guinarte, se hará cargo a partir de ahora del departamentos de Festas y dependerán de él también Protección Civil y Bomberos. Mercedes Rosón "xa tomou as rendas en Centros Socioculturais", insistía esta mañana el alcalde, que confía en que estos cambios "van a reforzar o equipo, con máis cohesión interna".



DOS VERSIONES CONTRADICTORIAS PARA EXPLICAR UNA MARCHA

Sánchez Bugallo admitió hoy que "onte non dixen toda a verdade" cuando atribuyó la retirada de competencias a Fernández para que pudiese dedicarse más al departamento de Obras: "é certo que hai un nivel baixo de execución" pero reconoció que "Centros Sociculturais necesitaba un cambio donde se viviron momentos moi difíciles primeiro coa pandemia e logo con un conflicto (laboral) moi desagradable para todos".

El alcalde asegura que cuando se lo comunicó a Fernández a finales de verano, él pidió dos meses de tiempo: " dixo que se ese cambio se facía en dous meses non lle importaba, pero que nese momento se lle deixaba aos pés dos cabalos". Entonces todavía estaba abierto el conflicto por los nuevos contratos. "Se lle deron coa confianza de que continuaría desenvolvendo as súas labores, se o chego a saber, o cambio teríao feito moito antes".

Esta explicación de Sánchez Bugallo, a la que asentía durante la comparecencia el concelleiro Guinarte, choca con lo que había dicho minutos antes en la misma sala Javier Fernández

El ya ex miembro del grupo de gobierno aseguró hasta en cuatro ocasiones durante su comparecencia que siempre "había advertido" que si le retiraban las competencias en Centros Socioculturais, "se marchaba": "a min cando me plantexan todo isto, eu digo que me retiro", insistió. En ningún momento mencionó plazo alguno para asumir una remodelación para la que "non había motivos, se sacaron os contratos e os CSC están funcionando con normalidade..." y añadió que la huelga que se vivió en ese departamento "foi unha folga política". Tampoco entiende que se le pidiese más dedicación al departamento de Obras: "os que me coñecen saben que teño unha dedicación de 24 horas e sempre din a cara". Cree, eso sí, que si llegan los Fondos Europeos el año que viene, entonces sí tendría sentido "reforzar" ese departamento.

¿COHERENCIA O "DESLEALDADE"?

Fernández asegura que su salida del grupo de gobierno es por "coherencia, levo ata as últimas consecuencias as miñas palabras, sabían que ía a renunciar, non estou faltando á lealdade de ninguén nin estou levando unha acta a outro partido político para cobrar máis. Entrei como independiente no partido socialista e me marcho como independiente ao grupo non adscrito: se nalgún momento entendo que teño que ir para casa, marcharei, non teño ningún problema"

¿Y dentro de seis meses, qué? El ex edil de Obras afirma que a corto plazo no piensa en concurrir a las próximas municipales, "non recibín ningunha chamada" asegura, pero también reconoce que no tenía pensado entrar en política "e levo tres anos". Sánchez Bugallo dice que no sabe si esta crisis en la recta final de la legislatura le pasará factura. "Nós temos un compromiso coa cidadanía e ímolo cumprir". Aprovechó, eso sí, para subrayar que "se poden dar as disculpas que se queiran, pero o abandono das propias responsabilidades é algo que non é fácil de disculpar... e ademáis impedindo que entre outra persoa que estea disposto a asumilas, é increíble de explicar".

"Un voto individual non ten relevancia á hora de configurar maiorías ou minorías". La salida de Fernández del grupo de gobierno hace un poco más precaria la mayoría con la que cuenta el grupo socialista en Raxoi, tal y como reconocía al final el propio Sánchez Bugallo: "nos guste ou non nos guste, dez máis cinco son quince, nove máis cinco son catorce e oito máis cinco son trece... esas son as maiorías que salen no pleno de Santiago", en referencia a las posibles "combinaciones" para llegar a acuerdos entre las formaciones con representación en el concello. La pregunta para la próxima cita con Bugallo podría ser si ya había echado estos números cuando decidió no pelear para sacar adelante presupuestos para 2023.