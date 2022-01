O Teatro Principal de Santiago acollerá unha ducia de actuacións escénicas promovidas pola Xunta

A Xunta de Galicia, a través da Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA), ofrece 12 actuacións escénicas en Santiago de Compostela durante este semestre. Delas, 11 son funcións teatrais de seis espectáculos e unha, de danza. A programación deste circuíto cultural no Teatro Principal, organizada en colaboración co Concello, arrinca este venres 21 de xaneiro ás 20,30 horas co espectáculo 'El dios del pop', a cargo de Diego Anido.

A peza, que poderá verse tamén o sábado 22 e que conta co apoio do Executivo autonómico mediante as subvencións á creación escénica, "é unha combinación de disciplinas, con texto, danza, baile e música en directo, e unha depurada dramaturxia".

Segundo explica a Consellería de Cultura, Educación e Universidade nun comunicado, 'El dios del pop' ofrece un percorrido "desordenado" polos feitos que consolidaron a cultura pop e "un relato autobiográfico fantástico" no que Anido encarna a "unha sorte de imitador" de Michael Jackson.

CITAS TEATRAIS DENDE XANEIRO ATA MARZO

A programación continúa a fin de semana seguinte, última de xaneiro, con 'Cigarreiras' de Contraproducións e dirixida por Cándido Pazó, con sesións o venres e o sábado ás 20,30 horas. A proposta escénica está baseada na novela 'A tribuna', de Emilia Pardo Bazán e, con sete actrices sobre o escenario, "conxuga o ton propio dun drama individual e colectivo con outros máis frescos e lixeiros, característicos da narrativa da autora galega".

Xa en febreiro, concretamente os días 3 e 4, Sarabela Teatro será a encargada de iniciar as actuacións do mes co seu espectáculo 'Morgana en Esmelle', a adaptación da novela homónima de Begoña Caamaño e que "rescribe o mito cunha perspectiva contemporánea".

Dúas semanas máis tarde, os días 17 e 18 de febreiro, Ibuprofeno Teatro representará 'Smoke in the water', mentres que o domingo 19 será a quenda de Pérez&Fernández coa coprodución do Centro Dramático Galego (CDG) 'Vos nenos dá varíola', ás 18,30 horas.

En marzo, está prevista para os días 4 e 5 a representación da nova coprodución do CDG "Rastros", da compañía Condetrespés. O cartel péchase o 20 de maio coa danza de Fran Sieira e o espectáculo De Mente.

329 FUNCIÓNS EN 40 ESPAZOS

O Goberno autonómico lembra no seu comunicado que a Rede Galega de Teatros e Auditorios ofrece nesta primeira metade do ano acciones culturais en 40 dos seus espazos asociados en todo o territorio. Sumarán así 329 funcións escénicas de 128 formacións, "gran parte delas, galegas". Entre xaneiro e xuño exhibiranse 159 propostas diferentes de teatro, música, danza, maxia e novo circo.

Indican ademais que a Xunta de Galicia incrementou un 12,5% o orzamento respecto de 2021 ao destinar 574.000 euros a este primeiro período da programación anual da Rede Galega de Teatros e Auditorios, que se financia ao 50% coas entidades locais xestoras dos escenarios. O investimento conxunto en contratacións artísticas até finais de xuño superará os 1,13 millóns de euros.

O calendario completo de funcións no marco deste circuíto pode consultarse nas axendas das páxinas web de Cultura de Galicia e da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

