"Estamos moi nervosas...é que imos ir a Madrid!" Dimo Maruxa, unha das actrices do Teatro das Maniotas do Ies de Brión, tapando a cara cun xesto de incredulidade, mentres as súas compañeiras amosan un sorriso de orella a orella. Quen llo ía dicir cando principiaron en abril do ano pasado coa montaxe de As do Peixe!

"Foi un esforzo titánico" asegura Loly Santos, directora do grupo: "nun mes poñer en marcha esta obra... foi titánico". Pero pagou a pena. Levaron o espectáculo por escenarios da contorna como Rois, Noia, A Pobra e o ata o de agora, o seu teatro fetiche, o Teatro Principal de Santiago. Tamén viaxaron a Portugal, para participar na Mostrar-TE de Valongo... pero o agasallo final agardaba precisamente, nos últimos compases do curso: gañaron a fase autonómica dos Premios Buero de Teatro Joven e pasaron á final.





RAPAZAS BRAVAS PARA INTERPRETAR A MULLERES BRAVAS

No grupo de Teatro do Ies de Brión adoitan facer montaxes con obras propias, que escriben a catro mans as dúas co-directoras da formación, Loly e Ari. Desta volta, ainda coa pandemia marcando o paso, decidiron adaptar un texto e elixiron As do Peixe. "Curraron como campeonas" asegura Loly.

Trátase dunha historia de historias, inspiradas na vida real de traballadoras que comezaron case en idade infantil nunha fábrica de conserva, en condicións moi duras, que sufriron acoso laboral... Lorena interpreta a Conchi, unha muller maltratada, e conta que un dos retos foi transmitir unha realidade que lles resultaba a elas, afortunadamente tan lonxana: "entón transmitir ese sentimento de medo, tal vez, cabreo co pasado...é complicado, pero axúdanos a crecer como actrices e como persoas, e é moi bo para nós". Abonda nesa idea Antela: "estaste metendo nun mundo co que, grazas a Deus, non temos ningún contacto, pero que nos axuda a chegar a outro nivel sendo actrices, meténdonos no pelexo dunhas personaxes coas que conseguimos empatizar, coa súa vida, as súas experiencias... e ese é un pouco o propósito que temos aquí, non?"

"EU ÍA SER VETERINARIA E DESCUBRÍN QUE QUERO SER ACTRIZ"

O grupo de teatro do instituto é un primeiro chanzo para algunha das alumnas, como Gaila, que xa tiña claro dende antes que quería adicarse interpretación: á volta da semana en Madrid, fará as probas para entrar na Escola Superior de Arte Dramática."O que quero é ser actriz... as primeiras obras nas que participei eran musicais,máis dinámicas... e esta foi a primeira na que tiven que aprenderme un texto no que non podía sair do escenario, non podía revisalo... foi bastante estresante... pero unha experiencia moi enriquecedora!" asegura.

Para outras, como Maruxa, entrar no Teatro das Maniotas foi unha auténtica descuberta vocacional: "eu isto xa o dixen... eu cando me apuntei a teatro quería ser veterinaria e agora quero ser actriz..." así que, "cambioume algo máis que un pouquiño", dime de novo entre as risas do resto.





AGASALLO DE FIN DE CURSO

Tocará madrugar o luns, para viaxar e aproveitar ata a última pinga dunha semana de representacións, obradoiros e oportunidade de coñecer a xente que traballa e vive do teatro. Nótase que non son moi fetichistas...porque teñen que darlle unha pensada cando lles pregunto a quen lles gustaría coñecer aproveitando que van andar entre bambalinas... Anda que si Santiago Segura ou Anna Castillo lles entregan o premio!

Na gala do xoves desvelarase o palmarés. Por primeira vez, un grupo de teatro galego chega á final deste certame, así que, no podio xa están subidas. Violeta, unha de las técnicas de son do grupo, cre que teñen moitas posibilidades de dar a campanada: "véndoas ensaiar, penso que teñen moitas posibilidades de gañar, porque o fan superbén... é que lles sae xenial!"

Subirán ao escenario do Teatro Valle Inclán coa súa representación en galego, ainda que apoiada con texto do propio Cándido Pazó: "vai haber sobretítulos, nunha pantalla, que é como se adoita facer", explican Loly e Ari. "Co texto de Cándido quedamos máis tranquilas... porque hai moitos xogos de palabras que eu non sei como será... As do Peixe...Las del Pescado..."

Na versión brionesa da obra ten moito peso o contido musical: para non perder, o glamour que regalan unhas luvas de limpar peixe... se se tiran a ritmo de cabaret. O dito, case mellor, botádelle un ollo.