10 €, tarifa máxima para visitar el Pórtico

La Fundación Catedral estima que a partir de noviembre estará operativa la nueva fase de visitas al Pórtico de la Gloria. 10 euros será la tarifa general para la visita, pero como ocurre en todos los museos, está prevista también una reducida para mayores o parados, 8 euros y tarifa escolar, de 2€. Además, diariamente habrá una visita guiada para un grupo de peregrinos y los domingos por la tarde, para compostelanos, previa retirada de tickets en la taquilla. El presidente de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, explicaba hoy viernes que, una vez finalizado el convenio con la Fundación Barrié, la Catedral se queda sola para garantizar el mantenimiento del Pórtico, y el coste anual estimado no es una cifra menor: mientras se mantenga separado del templo, entorno a 200.000€, pero la cantidad se incrementará después, cuando se retire el sistema de protección que se instalará en unos días, para evitar que le afecten las obras previstas en el interior. A ese gasto hay que sumar el coste también del sistema de gestión y control de entrada, la seguridad... Desde junio, mantener el Pórtico abierto entre las ocho de la mañana y las diez de la noche supuso más de 158.000 euros para la Catedral. Insistía Lorenzo en que tras la inversión realizada durante los últimos 10 años por la Fundación Barrié y la catedral, no se puede dejar deteriorar nuevamente la obra del Maestro Mateo: "no se juega con un elemento patrimonial que sigue en una situación de equilibrio inestable, y eso para siempre", añadió.

En los próximos días se licitarán las obras que se acometerán en el templo a partir de 2019. La Catedral ha destinado 100.000 euros para que en lugar de 18 meses, los trabajos se prolonguen durante 12.