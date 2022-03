Tanxugueiras se convierten en el himno de la resistencia en Cracovia contra la invasión rusa de Ucrania

Son ya más de tres semanas las que dura la invasión de Rusia de Ucrania y muchas más desde que la canción "Terra", del trío de pandereteiras gallegas Tanxugueiras, quedara fuera de la representación de España en el Festival de Eurovisión. Pero una casualidad, o no, del destino ha hecho que estos dos hechos tan distintos y separados en el tiempo se hayan cruzado en una ciudad polaca, la de Cracovia.

Ciudad a donde el pasado 5 de marzo llegaba el bailarín gallego Seluco Fernández, natural de la localidad coruñesa de Muros pero residente en la actualidad en Castellón, a ofrecer una de sus masterclass de zumba, como hace habitualmente en distintos puntos del planeta. Y en la que incluyó una coreografía muy especial basada en la canción de Tanxuguieras, sin saber la repercusión que iba a tener.

Y es que ya desde el principio la aceptación de la propuesta fue buena "pola enerxía que desprende o tema", nos cuenta el propio Seluco, aunque poco se podía imaginar que Terra iba a trascender, como los está haciendo, de una masterclass de zumba en, eso sí, un abarrotado pabellón con cerca de mil personas asistentes.

"NON HAI FRONTEIRAS"

Fue una de las alumnas de los cursos de de zumba que ofrece Seluco en Castellón quien le dijo en su día que "hay una canción de tu tierra que es una pasada así que, por favor, míralo" tras lo que, pasadas unas semanas "puiden escoitala e sí, dixen, esto ten algo mais, a mensaxe, a música que me lembra a muñeira", por lo que comenzó a preparar la coreografía "e como eu son coreógrafo da compañía a ensino a instructores, a través dunha das formacións virtuais que facemos, fíxena ante profesores de todo o mundo, entre eles sete instructores de Polonia".

Y ese fue el germen de que Terra comenzara a arraigar en aquel país porque esos instructores comenzaron a enseñárselas a sus alumnos. Y tanto gustó que, en el viaje que poco después Seluco hizo a aquel país, el 5 de marzo, "cando eu cheguei ahí, a chica que me contrata me din que teño que facer esta canción na masterclass, diante de mil persoas" en un abarrotado pabellón y que bailaron con una pasión que desborda las imágenes del vídeo que el propio Seluco sabía que había que grabarlo, "sí ou sí, porque vin que o sentían como o sentía eu"".

Aunque no fue sólo el baile lo que ha provocado que Terra se haya convertido "no noso Resistiré, (do Dúo Dinámico) durante a pandemia", sino que lo más emotivo llegó cuando les tradujo la letra de la cación de Tanxuqueiras, quedando si cabe más impactados al saber que el grito principal era el de "Non hai fronteiras!"

"Eles normalmente traducen as letras en castelán de Google, pero neste caso non podían do galego, así que fun eu quen a traducín e comezaron a chorar, cando quen tiña que chorar era eu porque xa sentían a canción antes de saber a letra".

"ORGULLOSO DE SER GALEGO"

De hecho, al bajarse del escenario, todos le decían "Seluco, esta canción é como un himno aquí en Cracovia, é o que nos da forza para seguir adiante" en una ciudad que está recibiendo a miles de refugiados ucranianos de la guerra provocada por la invasión rusa "e que deixa imaxes terribles de xente durmindo en calquera parte esperando nos arredores da estación de tren a que algúen os recolla e os leve a calquera país de Europa, lonxe da guerra e das casas que abandonaron".

Una situación dramática que, si cabe, le da aún un valor más al hecho de que una canción "en galego" se haya convertido en algo muy importante para muchas personas en esa parte de Polonia, provocando que Seluco no pueda ocultar su orgullo por un momento que "para min, como galego, foi incríble", al igual que ocurre con una coreografía anterior basada en el tema "Festa rachada" de Fátima Pego y que interpretó hace un tiempo en la ciudad ucraniana de Odessa, ahora asediada por las fuerzas navales rusas.

"Imáxínate o que supón que estas dúas cancións galegas agora sexan unha referencia nesas dúas cidades" de dos paises tan alejados a la realidad de Galicia y España, pero a los que une la música demostrando que "tanto na música como na vida, non hai fronteiras", nos dice Seluco antes de despedirse con una rotunda afirmación: "Se as Tanxuqueiras tiveranse clasificado para Eurovisión, estou seguro de que gañarían o festival".

De ahí que esté dispuesto a llevar esta coreografía al resto de lugares del planeta que va a visitar en los próximos meses como profesor de zumba, aunque quizás no se alcancen las emociones que hoy en día "Terra" provoca en Cracovia y en todos los que, de una forma u otra, están padeciendo la guerra de Ucrania.

