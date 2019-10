La Universidad de Santiago ha decidido suspender de modo cautelar a un profesor de la facultad de Matemáticas que realizó comentarios sobre el escote de una de sus alumnas. No era, además, la primera vez que lo hacía.

La chica, Carmen Carballido, se quedó en shock cuando el docente le dijo en medio de la clase "no puedes estar así en primera fila, o te vas a última fila o te tapas". "Creí que estaba soñando", explicaba a los medios este miércoles.

Ante esa situación algunos compañeros la defendieron públicamente y todos decidieron abandonar el aula. Carmen presentó denuncia y el rectorado ha tomado cartas en el asunto con esa suspensión cautelar del profesor.

Hoy en clase de mates un profesor de la usc mandó a una chica moverse de sitio por que le "distraia su escote". Este, se dedico los siguientes 10 minutos a soltar barbaridades que ni siquiera quiero mencionar. La chica se fue de clase y el resto nos fuimos con ella. Tolerancia 0 — Aitor (@notdatway) October 22, 2019

EL RECTOR: SON HECHOS QUE HAY QUE ERRADICAR

El rector de la Universidad, Antonio López, defendía este miércoles la decisión de suspender cautelarmente al profesor por la "gravedad de las conductas" y por reiteración, ya que ya había sido suspendido temporalmente con anterioridad por hacer también comentarios sobre el escote de otra alumna. "Son hechos que hay que tratar de erradicar", añadía.

VERSIÓN DEL PROFESOR

Por su parte el profesor suspendido, Luciano Méndez, reconocía los hechos y manifestaba que "yo no doy clase a mujeres el topless, me da igual que me mande el rector, el presidente de España o Cristo Bendito".

Méndez saltó a los medios también hace unos meses a raíz de unos videos en redes sociales en los que defendía la inocencia de los miembros de La Manada. En ellos consideraba que las relaciones habían sido consentidas y que los acusados debían ser absueltos de los delitos de agresión sexual.