Suspendido de nuevo el profesor de la USC que realizó comentarios sobre el escote de una alumna

El polémico profesor de la Universidad Luciano Méndez ha vuelto a ser diana de críticas. El caso es calcado al de la primera vez, en 2016: ha llamado la atención a una alumna por el escote que llevaba en el aula.

La alumna Carmen Carballido ha denunciado que le dijo en clase de Matemáticas que no podía estar en primera fila con el escote que llevaba y la invitó a "taparse" o irse a última fila. "No puedes estar aquí con este escote. O te vas a última fila o te tapas", es lo que dijo el profesor, delante de todos, según declara la propia estudiante. Además, destacó que, para justificarse, le dijo al resto de alumnos "venid aquí, si casi se le ve un pezón".

LA USC CENSURA SU CONDUCTA

El rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López, ha insistido en la "gravedad" de los hechos protagonizados por Luciano Méndez, que ha sido suspendido de nuevo de sus funciones. "Son hechos que hay que tratar de erradicar de esta universidad. Son hechos muy graves", ha zanjado López, en una comparecencia pública para dar a conocer las medidas que ha tomado la universidad ante la "reincidencia y gravedad de la conducta" del profesor.

"NO DOY CLASES A ALUMNAS EN TOPLESS"

Hoy el docente hacía unas breves declaraciones a los medios públicos de Galicia alegando que él no da clase para mujeres en topless. "Me da igual que me mande el rector, el presidente de España, o que me mande Cristo bendito, yo no doy clase a personas en topless y punto".

POLÉMICAS ANTERIORES

Luciano Méndez se dio a conocer también por una serie de vídeos colgados en sus redes sociales en los que cuestionaba lo declarado por la víctima en el mediático caso de la Manada. Esos vídeos ya habían suscitado muchas críticas aunque, en ese caso, fueron vídeos personales, con sus opiniones y subidos a su perfil de Facebook.

ARRESTADO POR LA POLICÍA NACIONAL

En junio del año pasado, Luciano Méndez había sido arrestado después de agredir a dos agentes de la Policía Nacional en Santiago y es que había aparcado su vehículo en la zona de la comisaría. Cuando los agentes le indicaron que no podía estacionar aquí, se encaró con ellos.

Entonces fue entonces detenido por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad tras agredir a dos agentes de este cuerpo policial, que resultaron heridos.