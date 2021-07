"Las hermanas somos las que somos y las fuerzas nos llegan... hasta donde llegan". Lo dice Sor Alicia Lourido, la responsable de la Cocina Económica de Santiago, para explicar que un mes de agosto más, el servicio va a verse reducido desde el próximo lunes: se trata de compaginar las vacaciones del personal sin desatender a los usuarios. Se mantendrá la apertura únicamente a mediodía y será entonces cuando se servirá la comida caliente. Quien quiera, podrá recoger también alimentos preparados para la cena, leche y galletas, porque no habrá reparto tampoco a la hora del desayuno.





La cifra de usuarios es en estos momentos irregular "pasamos de un día de 150 usuarios a otro de 138", explica Sor Alicia. Eso sí, se trata de un perfil "muy normalizado... se sirve a gusto, la gente se queda a gusto con el servicio". Hay mucha gente que reconoce que "se tiene conceptos a veces equivocados" de este tipo de instituciones. "Y mucha gente que nunca pensó que tendría que venir aquí".

"ME PREGUNTO CUÁNTOS RESTAURANTES LIMPIAN TANTO COMO HACEMOS EN LA COCINA ECONÓMICA"

Sor Alicia recuerda que cuando en enero se volvió a abrir el comedor de la Cocina Económica, apenas una veintena de usuarios se animaba a quedarse a comer por miedo al Covid. En la actualidad, son ya unas 50 personas las que entran, aunque casi el doble siguen prefiriendo llevarse la comida para casa.

Lourido asegura que el protocolo está funcionando y recuerda que han contratado una persona para que "limpie mampara, mesa, silla... a conciencia, para que no se siente otra persona antes de que esté bien desinfectado". "Yo creo que eso es lo que está ayudando a que no se den casos". No se han producido contagios desde que reabrió la Cocina Económica a comienzos de este año, ni entre los trabajadores ni entre usuarios. Al comienzo de la pandemia, varias religiosas sí que padecieron la enfermedad.