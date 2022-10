Siete de cada diez familias numerosas tienen problemas para llegar a fin de mes

La familia numerosa “tipo” en nuestro país son tres hijos, esas representan algo más del 80% del total de familias numerosas contabilizadas. En España, según datos de la FEFN (Federación Española de Familias Numerosas) son 750.000 y más de 21.500 viven en Galicia.

Si para todos los mortales hacer la compra y cuadrar gastos se ha hecho complicado, para las familias numerosas estos problemas se multiplican a nivel exponencial y más en tiempos de inflación. Según un estudio reciente de la federación, con encuestas a más de 3.000 familias, siete de cada diez revelan que tienen dificultades para llegar a fin de mes.

¿Cómo lo hacen, por ejemplo, en la casa de Mari Ángeles? Ella es de Vigo y llegaba pasadas las diez de la mañana al congreso que se celebra en la Ciudad de la Cultura de Compostela: “Cuesta mucho sacar a tres hijos adelante. La cesta de la compra representa el 80% del presupuesto de casa, y sube todo, la luz, las extraescolares, el comedor… también es verdad que tiene muchas gratificaciones. No falta alegría nunca en casa”.

Maite y Martín llegaban también a primera hora con tres de sus cuatro hijos desde Ciudad Real. La mayor tiene 22 años y la última 4: “Toca hacer números, sí, en economía y en espacio”. Esta familia nos cuenta que “hace un par de años que estamos viviendo en una unifamiliar, pero hemos estado ocho años de alquiler y en casa de familiares”. ¿Cómo afrontan el día a día? Pues con dificultades: “todo ha subido y lo notamos muchos especialmente en los productos que consumen los niños”. Traducido a euros, explican que suelen gastarse unos 650 euros mensuales en la cesta de la compra y en las últimas semanas han notado un incremento de unos 150 euros al mes. Con esta situación se tienen que apretar el cinturón y renunciar, por ejemplo, a viajes o vacaciones: “De hecho este año estas van a ser nuestras mini vacaciones”. Nos reconoce Maite, que está ilusionada de volver a Santiago después de varios años sin visitar la capital de Galicia.

¿Y cómo es ser niño o niña en una familia numerosa? Se lo preguntamos a los hijos de Olatz, una familia de cinco que llega desde Bilbao: “Lo mejor de tener hermanos es que no estás aburrido nunca”. También que te ayudan con los deberes o te dan consejos, pero el único varón de los tres nos cuenta un "pero": “cuando hay dos hermanos y una hermana, la hermana se siente desplazada. Si somos todos chicos o chicas, nos entenderíamos mejor”. Parece que echa de menos a otro miembro en la familia de su mismo sexo, para la carcajada de sus padres.

REIVINDICACIONES DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS: POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN O VIVIENDA

José Manuel Trigo es el presidente de la Federación de Familias Numerosas. Vive en Santiago y, siendo Año Santo, tenía claro que quería que el encuentro de las familias se celebrase en la ciudad xacobea.

A lo largo del día hablarán de las carencias de las familias numerosas: “Cada uno es libre de tener hijos o no tenerlos, pero lo que nosotros queremos es que no se nos penalice por tenerlos”. Piden políticas familiares que beneficien a este tipo de familia, al ser garante de relevo generacional y solución frente al problema demográfico: “nuestros hijos van a pagar las pensiones del futuro”.

El primer problema al que se enfrentan es la conciliación, relata Trigo: “Ya no se entiende la familia donde no trabajen los dos progenitores. Antes teníamos un beneficio en la cuota de la seguridad social de los trabajadores de hogar y ahora nos quitan esto, esa es una de las reivindicaciones y luego la vivienda… una vivienda de protección oficial no vale para una familia numerosa”. Trigo se fija en los metros cuadrados. “Ya que no hay en el mercado público, tenemos que ir al mercado libre, pero es que el mercado libre es más caro y el IBI que pagamos es más caro” La solución pasaría por hacer una proporción y realizar una medida per cápita, teniendo en cuenta los miembros de cada familia.

Trigo pide no demonizar a las familias numerosas: “Hay quien dice, bueno, estos tienen hijos porque son ricos. Esto no es cierto. Hay familias numerosas que lo están pasando muy mal, según nuestros estudios, siete de cada diez tienen problemas para llegar a fin de mes”.

¿Está en peligro de extinción esta modalidad de familia? El presidente de la Federación asegura que no, al contrario, están aumentando las familias numerosas en España, pero hay una “pequeña trampa” en el conteo de los últimos años y es que ahora cuentan como numerosas las familias con viudos o las que tengan algún miembro con discapacidad. Desde la Federación entienden que es un error, al igual que la intención de incluir a las monoparentales como numerosas. Piden contemplar estos supuestos de manera específica y no meterlos a todos en el mismo saco porque las necesidades son otras: “No necesitan una casa más grande o un coche con más plazas. Tienen otras necesidades, quizás necesiten más ayudas para la conciliación. Necesitamos una ley específica para cada tipo de familia”

