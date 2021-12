El SERGAS abre "autocita" para los menores de 12 años que no pudieron ir la semana pasada

Volvemos a registrar en Galicia datos diarios de contagios del covid como los del pasado mes de julio, por encima de los 1.300 cada día. En aquel momento estábamos inmersos en la quinta ola, ahora estamos en la sexta.

Eso si, si nos fijamos en los que necesitan hospitalización, suben los ingresados en planta a 241, 10 más que ayer, pero las UCIS se mantienen por ahora. Tenemos 51, una persona menos que hace 24 horas.

El área sanitaria de Ourense, mejora

Es importante destacar que en Ourense, una de las áreas sanitarias que más preocupaban junto a Vigo, empiezan a bajar los casos activos. Y es que allí es donde empezó a subir y ahora baja ya. 2.500 enfermos hoy, que son casi 300 menos que hace una semana.

Por su parte, en la ciudad olívica, pues nos da "una de cal y una de arena". La de cal es que es la que más casos activos tiene con más de 5.000 registrados. Y la de arena, es que se alivian un poco los hospitales con 2 personas menos en planta -ahora mismo hay 77- y una menos en UCI- son 21 actualmente-.

La vacunación, fundamental. Novavax, aprobada

Hemos conocido hoy que la Agencia Europea del Medicamento -la EMA, con sus siglas en inglés- ha dado su visto bueno a la vacuna de Novavax, que fabricará la empresa Biofabri en O Porriño, en Pontevedra.

Se trata de un preparado para prevenir la enfermedad del covid en personas mayores de 18 años con unos estudios previos en los que los resultados han tenido más de un 90% de eficacia contra la enfermedad moderada y grave, aunque este dato no incluye las variantes delta ni ómicron. Se recomienda administrarlo en dos dosis con un intervalo de 21 días y una de las ventajas de este tipo de vacuna es que es la primera vacuna de proteínas y esto significa que cuenta con menos efectos secundarios y es más barata y fácil de transportar que sus competidoras.

Por lo tanto, es primordial seguir vacunando. Casi el 87% de los gallegos tienen al menos dos dosis de la vacuna y respecto a la tercera de refuerzo continúa en marcha "el pinchazo" del grupo de edad de 50 a 59 años. Te recuerdo además, que si todavía no te has vacunado, se mantiene abierta la autocita para los que no se hayan inmunizado hasta la fecha.

También es clave seguir administrando vacunas a los niños, a los menores de 12 años que este pasado sábado cerraban la primera tanda en los centros de vacunación masiva de toda Galicia con el 87% de adherencia. Los que se "pincharon" fueron los niños de 11, 10 y la mitad de los de nuevo, es decir, la franja de edad para los que había vacunas suficientes- unas 60.000-.

Autocita para los que no pudieron asistir

Desde el SERGAS han abierto autocita para este miércoles y jueves para los niños de 11, 10 y 9 años que no se pudieron vacunar la semana pasada por algún motivo y también para los peques que faltan de esa franja de nueve que no se pudo completar el pasado sábado. La cita puede pedirse a través de la aplicación o la web del SERGAS. Se han habilitado alrededor de cinco mil citas para cada uno de los dos días.

Y respecto a la continuidad de la vacunación infantil y con la idea puesta es seguir bajando esa franja de edad hasta llegar a los 5 años- la edad hasta la que ahora mismo está permitido adminsitrar vacunas- se espera reanudar el proceso entre el 4 y 5 de enero cuando lleguen más dosis.

Los test de antígenos para los niños "vuelan"

Te lo venimos contando durante todos estos días aquí en COPE. Recomendable hacerte una prueba de autodiagnóstico si vas a juntarte con amigos o con familia para prevenir contagios y posibles brotes. También hacer este tipo de pruebas en los niños es bueno y además, ya es posible. Los test de antígenos para niños, de fluido oral, no nasal, llegaron a las farmacias gallegas el pasado viernes por la tarde y en cuestión de dos días ya se han agotado, prácticamente.

El miedo a que los niños pudieran ser positivos durante estos últimos días de clase ha sido un factor diferencial a la hora de "lanzarse" a por ellos, y a partir de mañana, cuando finalice el colegio, se espera que las farmacias vuelvan a contar con existencias tras una "elevadísima demanda" como contaba en declaraciones a Europa Press Santiago Leyes Vence, el presidente de los farmacéuticos de Ourense