La Semana Santa de Santiago pone en marcha un encendido virtual de velas

Que la Semana Santa de este 2020 está siendo atípica ya lo hemos asumido y que tendremos que quedarnos confinados en nuestros hogares, también. No obstante, el aislamiento no es excusa para no celebrar la fe, aunque sea desde el interior de cada casa.

Debido a la alerta sanitaria por el coronavirus, este año las procesiones de Semana Santa no saldrán a la calle, pero sí lo hacen de modo virtual en una bonita iniciativa que busca acercarnos a las celebraciones. La Junta de Cofradías de Santiago ponía en marcha esta idea con la etiqueta #SemanaSantaEnCasa. Los días de las procesiones y siguiendo el horario de cada una, desde las redes sociales, las distintas cofradías comentan datos históricos y curiosos de los distintos pasos. No obstante, en las últimas horas anunciaban más bonitas iniciativas.

Desde la Semana Santa de Santiago han puesto en marcha un "encendido virtual" de velas. Se trata de poner nuestro nombre o iniciales y rellenar la casilla de a qué imagen le queremos encender la vela. La idea es hacer más visible la fe en estos días y también pedir por nuestros seres queridos o por las personas que lo necesiten.

Todos los días, entre las tres de la tarde y las nueve de la noche se encenderán esas velas y serán visibles a través de la web de la Semana Santa de Santiago. Han tenido tan buena acogida que, a las pocas horas de haber puesto en marcha la idea, tenían más de 400 peticiones.

¿Quieres encender una vela virtual a alguna imagen de Santiago? Pincha aquí.

SEMANA SANTA EN CASA

La Semana Santa santiaguesa ya ha puesto en marcha de manera exitosa las procesiones virtuales. Debido a la alerta sanitaria, la Junta de Cofradías ha mostrado ingenio y voluntad para no tener que renunciar del todo a la celebración. Durante estos días retransmitirán a través de sus perfiles sociales de Facebook, Twitter e Instagram, las historias y anécdotas de cada Cofradía.

#SemanaSantaEnCasa



Este #DomingoDeRamos, en unos instantes, saldría la Procesión de la Esperanza. Conoces su historia? pic.twitter.com/aUGoRp9P3l — Semana Santa Santiago (@SemStaSantiago) April 5, 2020

#SemanaSantaEnCasa



Gracias por acompañarnos desde casa durante el que sería el transcurso de esta segunda procesión del #DomingoDeRamos. Volveremos mañana, #LunesSanto, con la Procesión de la Humildad. pic.twitter.com/FB8nbYREpr — Semana Santa Santiago (@SemStaSantiago) April 5, 2020

SEMANA SANTA DE SANTIAGO

Nuestra Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. En Compostela contamos con más de 5.000 cofrades y 400 años de antigüedad y durante 10 días seguidos se celebran 17 procesiones.