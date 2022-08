Seis años sin Diana Quer

Este 22 de agosto se cumplen 6 años del asesinato de Diana Quer, la joven madrileña que desapareció por la noche en las fiestas de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Entonces Diana tenía 18 años. Su cuerpo fue encontrado en un pozo de una nave industrial abandonada en Rianxo 500 días después. José Enrique Abuín, conocido como "El Chicle", cumple condena por este crimen.

En el triste sexto aniversario de su muerte el padre de Diana, Juan Carlos Quer, ha pedido al Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal la instalación de una placa para honrar no solo la memoria de Diana, sino de las mujeres víctimas de la violencia.

En su cuenta de Twitter, el padre de la joven ha escrito también un recuerdo: Besos y rosas al cielo Diana, en el sexto aniversario de tu trágico fallecimiento. Hija, tu ejemplo de lucha contra el mal y tu recuerdo permanecerá siempre vivo en nuestros corazones, también en el de miles de ciudadanos españoles que lloraron tu injusta muerte.

JUAN CARLOS QUER VUELVE A A POBRA DO CARAMIÑAL: "ESTE ES UN PUEBLO ACOGEDOR. AQUÍ ME SIENTO CERCA DE DIANA"

Juan Carlos Quer atiende la llamada de COPE Galicia desde A Pobra do Caramiñal. Nos reconoce que es la primera vez que pisa A Pobra "en estas fechas", en las fiestas del pueblo y cuando se cumplen seis años desde la desaparición y asesinato de su hija: "Ha sido esta vez por primera vez en estas fechas que he visitado el pueblo y las muestras de calor y cariño a mi hija son indescriptibles. Aquí mis hijas fueron muy felices. Este es un pueblo bello, acogedor, de gente cálida. Mi intención es seguir viniendo aquí porque aquí me siento cerca de Diana".

¿Cómo le gustaría que Diana fuese recordada? Con una sonrisa, nos explica. Juan Carlos Quer se muestra firme en su deseo de que el asesinato de su hija haya representado un antes y un después en la lucha contra la violencia hacia las mujeres e insiste en su deseo de que el Ayuntamiento de A Pobra instale una placa en su recuerdo: "Que Diana y el resto de víctimas tengan en A Pobra do Caramiñal un lugar digno al que poder llevar una flor... una placa en algún sitio, un jardín en la Alameda... y que quede todo en su sitio y en orden. Así debe de ser". Reclama mayor sensibilidad a los grupos de gobierno del municipio costero.

Sr alcalde de A Pobra Do Caramiñal, creo que su concello debería honrar la memoria de las mujeres víctimas de la violencia. Una vez más, en esta ocasión públicamente, le solicito una placa en recuerdo de Diana y demás víctimas de la violencia,donde poder dejar una flor. pic.twitter.com/pFBRRZgQTL — Juan Carlos Quer - Oficial (@JcQuer) August 21, 2022

Desde el PP de A Pobra do Caramiñal, su portavoz, Manuel Durán, asegura entender y respaldar esa petición: "Hace tres años llevamos una moción al pleno para que se hiciese un reconocimiento expreso, un monolito o un monumento y que, incluso, se estableciesen unas jornadas anuales en su recuerdo y jornadas didácticas en los centros educativos para evitar sucesos como estos en la medida de lo posible".

De momento estas peticiones no se han llevado a cabo por parte del Concello.

