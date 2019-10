La seguridad ciudadana o servicios como internet, necesidades de las Rúas Nova y do Vilar

Ayer el Mediodía de Cope Santiago salía a “Patear” la calle nuevamente. Hemos arrancado la nueva temporada de esta sección en el casco histórico, desde el Café Casino. Nuestro anfitrión fue su responsable, el empresario José Antonio Riveiro, que está recuperando además otro local histórico de Santiago, el restaurante Asesino, de momento sin fecha de apertura. Se trata del primer restaurante oficial de la ciudad, con categoría como tal, del año 1.873.

El empresario José Antonio Riveiro, responsable del Casino está recuperando el restaurante Asesino

En estas calles hay comercios emblemáticos y de distintos ámbitos: desde tatuadores como Sagrado Corazón, a hostales y restaurantes que nos llevan hasta Italia, como L'incontro, pasando por joyerías como Ámboa o la moda de Riande. Recibíamos ayer también al encargado del bar la Tita, que poco nos contaba sobre el secreto de su afamada tortilla.

La Tita triunfa entre picheleiros y visitantes gracias a su tortilla

PROBLEMAS DE CONVIVENCIA Y SERVICIOS BÁSICOS

Nos centramos, además, en las necesidades de estas zonas del casco monumental: Un asunto que preocupa y para el que reclaman solución comerciantes y vecinos es la repetición de incidentes protagonizados por personas que habitualmente pasan horas bebiendo en los soportales de la rúa do Vilar, cerquita del Toural.

Lo señalaba por ejemplo, Fernando Parafita, de la cervecería A Liga."Yo tengo terraza y me afecta mucho, el abuso a los clientes con la tapa, con la bebida, nos piden que les demos de comer, abrirle el vino, hasta el uso del baño donde hemos encontrado de todo, hasta objetos robados".

Fernando Parafita, de la Liga, fue uno de nuestros invitados

Este testimonio puede resumir muy bien el día a día de los comercios de este entorno. El Alcalde Sánchez Bugallo, que fue uno de los invitados en el programa de ayer, aseguraba que no hay un problema de aumento de delincuencia en el casco antiguo de la ciudad, sino un problema de convivencia sobre el que es preciso actuar, reconoce, de forma más incisiva.

El alcalde Sánchez Bugallo nos hablaba de la fibra óptica en el casco histórico: otra de las necesidades más solicitadas. Y es que a todos se nos llena la boca de pedir que el casco antiguo no se convierta en un mero decorado pensado para los turistas, pero esto no mudará si no se dan facilidades para habitar las viviendas. Dice el regidor compostelano que las empresas de telecomunicaciones no ven económicamente viable levantar toda la piedra para que llegue internet con más facilidad y mayor velocidad a esta zona, así es que se siguen estudiando alternativas y en dos meses esperan soluciones de los operadores interesados, tras abrir una nueva consulta y haberse redactado una guía de buenas prácticas para las obras para que llegue la red.

UN POCO DE HISTORIA

En estos dos ejes de la zona monumental encontramos un elemento patrimonial singular: los soportales.

Idoia Camiruaga, arquitecta del Consorcio de Santiago nos contaba que ambas calles son medievales y que las viviendas que aquí encontramos correspondían a artesanos. Eran, entonces, calles oscuras y más estrechas.

También nos habla de las gárgolas que llaman tanto la atención, las originales eran de madera y algunas las podemos ver todavía en edificios de estas dos rúas.

Idoia Camiruaga y Suso Martínez en el Pateando Santiago de la Rúa Nova y do Vilar

También pudimos hablar de otros datos históricos muy llamativos, que conocimos gracias al historiador y guía turístico, Suso Martínez.

La Rúa do Vilar siempre será para los de Santiago, A Rúa, que, junto a la Rúa Nova forma parte de la historia de la ciudad y de la literatura: llegó a haber aquí siete librerías que competían entre ellas para ofrecer lo mejor a los estudiantes de la época. Nos contaba Martínez que el Café Casino se llamaba Café Casino de los Caballeros. A la Rúa Nova llegaban, además, los coches de línea que salían de la Rúa Nueva coruñesa y llegaba a la Nova compostelana.

En estas calles encontramos también la iglesia de Santa María Salomé, única en Europa dedicada a la madre de Santiago.

El día 29 de octubre se cumplen, además, 190 años de la primera carta bomba de nuestro continente: una carta dirigida al gobernador de Galicia en el Pazo de Santa Cruz, de la Rúa Nova.

El guía Suso Martínez nos visitó en el Café Casino

Vuelve a escuchar el programa: Pateando Santiago, en COPE