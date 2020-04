“Con el corazón en un puño”: así están en la residencia de mayores de Domusvi en San Lázaro. Hoy hace justo un mes desde que aparecieron las primeras fiebres en cinco internos, que luego daban positivo en COVID 19. Según los datos de la Consellería de Sanidade, en estos momentos son 71 los mayores infectados por coronavirus y 26 trabajadores. Han fallecido allí 20 residentes.

La entrada del virus ha supuesto transformar un centro residencial abierto, prácticamente en un pequeño hospital, como nos contaba en Cope Santiago su directora, Gloria Rodríguez: "todo el mundo está en sus habitaciones aislado, los infecciosos en la segunda planta, en la primera están los que no se han contagiado y en la tercera recibimos las altas". Rodríguez explica que se ha asignado desde principios de abril personal fijo en cada planta, para que no haya posibilidad de contagios, siguendo "los protocolos de la Gerencia Sanitaria".

No hay salas ni actividades comunes entre los residentes, que llevan un mes entero ya sin más visitas en sus habitaciones que de los trabajadores que les llevan la comida, medicación o les ayudan con el aseo."Los abuelos no lo están llevando bien...llevan un mes sin salir de su cuarto", recuerda. "Hay gente que está plenamente consciente y le está costando mucho más que a otra que tiene mayor deterioro y no sabe qué está pasando". Gloria Rodríguez habla de un "cambio de chip, tremendo, muy duro para todos. Esperamos recuperar esa vida que teníamos, pero no sabemos cuándo podrá ser".

Entre el personal del centro, el coronavirus golpeó especialmente a los auxiliares, que son los que se encargan directamente del aseo o la alimentación de los dependientes. El 50% de los trabajadores que resultaron afectados ya se ha recuperado.

LAS ALTAS, UNA INYECCIÓN DE ÁNIMO

La buena noticia, las altas: a comienzos de semana volvía a San Lázaro Carmen, una abuela centenaria que superó el COVID después de 24 días en el hospital...pero no fue el único pequeño milagro de estos días. Paca, con 102, también lo ha vencido, y con ella van 16: "hay también personas de más de 80 años y de 90 que ya han podido pasar a la tercera planta. Son todos unos héroes que nos demuestran que hay que seguir dándolo todo".