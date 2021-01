Seguimos con frío y heladas en Santiago y comarca

Es verdad que Galicia se ha librado de las intensas nevadas, aunque el sur de la provincia de Ourense continúa en aviso amarillo por bajas temperaturas, con zonas que han llegado a los 10º bajo cero, el termómetro no baja tanto como en otros puntos de España.

En la comarca de Santiago, varios municipios siguen registrando valores en negativo y continúa la sensación de frío, especialmente en las horas nocturnas y arranque de la mañana. En la ciudad de Santiago la mínima de este 13 de enero llegó a -2º, mientras que en Arzúa y Ordes el termómetro bajó un poco más, marcando registros alrededor de los 4º negativos.

No son temperaturas insólitas, si bien llevamos prácticamente todos los días de enero despertándonos con heladas y termómetros en negativo en buena parte de Compostela y su área metropolitana. Incluso en la costa, donde el mar tiende a suavizar las temperaturas, los valores han bajado de los 0º, como en Pontevedra. En el municipio de Boiro, en la comarca coruñesa del Barbanza, la mínima este miércoles era de 0º en Cespón, mientras que Ribeira marcó 3º positivos.

Con esta situación, las autoridades insisten en que extrememos las precauciones: cuidado al salir de casa con posibles resbalones en las aceras cubiertas de hielo. También hay que tener cuidado al volante, por si el coche pudiese deslizarse demasiado por el pavimento y los conductores podrían perder el control de sus vehículos.

Desde la DGT, Tráfico alerta de la formación de hielo en muchos viales del entorno, como se aprecia en las imágenes, tomadas en la Nacional 550, la carretera que une las ciudades de Santiago y A Coruña. El vídeo está tomado en el municipio de Ordes, donde es frecuente que haga más frío que en Santiago ciudad. Sin embargo, estos días las heladas son una estampa muy común en buena parte de Galicia.

En Curtis, provincia de Pontevedra, advierten de posibles situaciones de riesgo en carreteras como la AC-840.

En Santiago de Compostela, las autoridades locales informan del dispositivo: la empresa encargada de la limpieza, Urbaser, se encarga de esparcir los miles de kilos de sal en los puntos de la red viaria que indique la Policía Local. También se ha movilizado a la agrupación de Protección Civil para colaborar en esas tareas. Solo en una semana son más de 23 toneladas de sal las que el Concello de Santiago arroja por la red de carreteras que discurre por el municipio. La formación de placas de hielo es común en zonas como San Marcos o San Lázaro, pero también en la Choupana, Boisaca o en varios viales del polígono del Tambre.

Bo día! Poucos cambios no tempo. Hoxe destacamos o fenómeno da inversión térmica. A masa de aire xa non é fría e iso reflíctese nas zonas altas nas que non hai xeada: Casaio 2.6ºC ou Ancares 2.9ºC. Porén o aire frío vai cara aos vales diminuíndo a temp: Ourense -4ºC, Lugo -4.9ºC. pic.twitter.com/3bl40dNq9r