"Sátira de Entroido" en Vista Alegre, por las obras

Los vecinos de Vista Alegre siguen demandando mejoras en el barrio. Ayer "tiraban" de humor típico del Entroido, para describir su situación.

Obras que no acaban y operarios municipales que no pueden pasarse por la zona a trabajar, porque las actuaciones no han sido recepcionadas, así es que, por ejemplo, las jardineras no se cuidan y se han convertido en lodazales.

El Presidente de la asociación vecinal Álvaro Cunqueiro nos decía que llevan más de un año esperando por los contenedores. Ya hemos contado que los instalados no son compatibles con los camiones de recogida y la empresa encargada de momento no se hace cargo. Nos explicaba en COPE Más Santiago, David Ríos, que se contempla como mejora y no como obligación su instalación, así es que la firma no puede ser expedientada por no sustituirlos. Y así, siguen esperando.

David Ríos pide al Concello que los instalen ellos mismos y luego pasen la factura, porque más tiempo no pueden esperar. Desde hace más de un año utilizan unos provisionales.

Más allá de esto señala el cableado "colgando", en lugar de ir enterrado. Además de la cuestión estética, los vecinos señalan el peligro que esto supone.

MOVILIDAD EN EL BARRIO

Otra de las demandas destacadas de los vecinos de Vista Alegre son las plazas de aparcamiento. Por fin se multa a los conductores que aparcan donde está prohibido, pero necesitan más plazas. Han solicitado un espacio que funcione como aparcamiento disuasorio para 70 plazas. Ven receptividad y compromiso de todas las fuerzas políticas.

También piden un estudio de tráfico para ver la posibilidad de cambiar el sentido de circulación de alguna calle interior y poder dedicar más huecos al estacionamiento.

En cuanto a la apertura de la variante de Aradas, Ríos se felicita por la puesta en funcionamiento de esta infraestructura, que sacará cuatro mil vehículos diarios del barrio.

Vuelve a escuchar la entrevista íntegra con el representante vecinal: