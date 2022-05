Santos Oujo recibirá este sábado a Medalla de Ribeira

Santos Oujo Bello (Ribeira, 1943) recibirá este sábado 7 de maio no salón de plenos do Concello ribeirense a Medalla de Ribeira, dando cumprimento así ao acordo plenario adoptado por unanimidade da corporación a finais de abril do ano 2019.

Segundo informa o concello de Ribeira, como méritos que avalan a súa traxectoria, Santos Oujo foi o primeiro enxeñeiro de Telecomunicacións en obter unha acta no Parlamento de Galicia, participando nas catro primeiras lexislaturas por tres formacións políticas distintas, coa UCD de 1981 a 1985; por Coalición Galega, partido do que foi fundador, de 1985 a 1993; e polo PSdeG-PSOE de 1993 a 1996.

Entre 1987 e 1990 foi conselleiro de Industria, Comercio e Turismo no tripartito presidido por Fernando González Laxe, sendo o primeiro ribeirense en alcanzar este rango na xunta.

Actualmente preside o Ateneo Valle-Inclán.

O acto deste sábado, que estará presidido polo alcalde Manuel Ruiz Rivas, terá lugar ás doce do mediodía, estando a prevista a participación tamén do propio homenaxeado e do seu compañeiro como deputado no Parlamento, o ex alcalde Xosé Antonio Ventoso Mariño.

Os acordes ao piano do estudante do Conservatorio Miguel González Maceiras contribuirán a solemnizar o evento.