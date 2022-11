Santiago tendrá "fogos pequenos" la víspera de Santa Bárbara

Un espectáculo de luz y sonido como el que tradicionalmente cierra las fiestas del Apóstol: es el broche que va a poner la Asociación Española de Pirotecnia (Aepiro) a su asamblea anual. Han elegido Santiago de Compostela en esta ocasión, por ser Año Jubilar, el fin de semana que se celebra Santa Bárbara, su patrona, así que la noche del próximo 3 de diciembre, durante 10 minutos, el cielo compostelano parecerá el de un 31 de julio.

"Non podemos dicir eso de en casa do ferreiro coitelo de pau", señalaba el vicepresidente de AEPIRO, Santiago López: "se hai unha celebración en Santiago, coñecendo como coñecemos o entorno e contando coa colaboración do Concello e a Deputación...para nós e un espectáculo elaborado en conxunto polos membros da asociación, dez minutos intensos", prometió.

Se dispararán desde la Alameda, donde está la estatua de Rosalía, a las nueve de la noche "xogando coa escalinata, distintos tipos de fuegos...vai ser un espectáculo que lle vai gustar en xeral a todo o público e nos gustaría que asistise todo o pobo", añadía Arturo Penide, miembro de la asociación galega. Prefirió "gardar o secreto" sobre más detalles. En todo caso, la zona recomendada para disfrutar de las luces será el Campus Sur, "coa vantaxe de que os árboles teñen menos follas agora que en xullo, así que, hai máis sitio para velos" apostillaba Santiago López.

El domingo, los pirotécnicos asistirán a misa en la Catedral en honor a su patrona, con vuelo del Botafumeiro, y después tienen prevista otra tirada de fuegos, estos ya, "solo de ruído".

En la presentación del espectáculo, los concelleiros de Seguridade y Festas, Gonzalo Muíños y Sindo Guinarte, agradecieron que AEPIRO eligiese Santiago para su encuentro anual. "Vai ser un luxo e un privilexio este arranque de Nadal", aseguraba Muíños, que recordó que los fuegos artificiales se dispararán solo un día después del encendido navideño en Compostela y se suman a la programación que prepara el concello, como el Mercado da Estrela "obradoiros para as crianzas ou a cabalgata dos Reis Magos".