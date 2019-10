En Santiago solo hay un centenar de pisos en alquiler

Sigue el debate en la ciudad sobre los pisos de alquiler. En las últimas semanas se ha abierto, aun más, la discusión sobre los pisos turísticos y las consecuencias que tienen en el mercado: subida de los precios y "expulsión" a la periferia o a otras localidades de los ciudadanos interesados en la vivienda como su hogar habitual y no para pasar las vacaciones.

Desde AGALIN, la Asociación Galega de Inmobiliarias, ya nos contaban que los pisos destinados a turistas están provocando un aumento de los alquileres. Según señalaba el presidente de este colectivo, Carlos Debasa, en una entrevista anterior en COPE Santiago, los estudiantes se están yendo fuera del centro y fuera incluso de la ciudad y los que se quedan pagan más por una habitación.

Ahora un informe de este colectivo apunta a la escasa oferta: 116 pisos en alquiler, aunque el 10% de lo que se oferta no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad, en palabras de Debasa.

En cuanto a precios, el alquiler medio de los disponibles ronda los 686 euros. El más barato lo encontramos cerca del Polígono del Tambre, un piso de dos habitaciones y que se oferta por 200 euros mensuales y está sin amueblar. Los más caros superan fácilmente los 2.000 euros al mes.

PISOS TURÍSTICOS VS. PISOS DE ESTUDIANTES

En el programa Mediodía en COPE Santiago hemos recibido opiniones de la audiencia de lo más ineteresante. En la actualidad cuando un propietario quiere destinar una vivienda para servicios a los turistas, debe someterlo a votación de toda la comunidad de vecinos. Nos decían nuestros oyentes que no se hace lo mismo con los estudiantes cuando se ha demostrado que muchos son problemáticos: "Organizan fiestas nocturnas, no tienen consideración por la gente que quiere descansar y la Policía viene, pero no puede estar permanentemente". No se puede generalizar, pero sí parecen opiniones a tener en cuenta.

EL BNG QUIERE CONTROLAR LOS PRECIOS

Los nacionalistas han anunciado que llevarán al Congreso propuestas para regular y controlar los precios. Quieren que la administración pueda intervenir en el mercado. Desde le BNG denuncian, además, que la oferta de pisos turísticos supone ya el triple que la de vivienda residencial en Compostela.