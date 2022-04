Santiago recupera el cementerio de la Orden Franciscana para el público

El Consorcio de Santiago ha invertido 41.000 euros en la recuperación de un cementerio muy desconocido en la ciudad: el de la Orden Tercera Franciscana. El objetivo: abrirlo al público, a toda la ciudadanía, compostelanos y turistas. "Hasta ahora abríamos solo por Difuntos" explica Carmen Porto, Ministra de la Orden Seglar en Santiago. "Venía la gente a visitar a los antepasados que tenía aquí, pero no estaba para ser enseñado" recuerda Carmen: "un día vine en taxi porque traía cosas pesadas... le dije al taxista que íbamos al Cementerio de San Francisco y me dijo que no tenía ni idea de que existía esto..."

El cementerio de la Orden Tercera Franciscana data del siglo XVII. Desde los años sesenta del siglo pasado ya no se hacen enterramientos en él, aunque sí hay familias que trasladan las cenizas desde otros camposantos a panteones o nichos que han recibido de generaciones pasadas. Esta institución seglar que sigue el espíritu del santo de Asís llegó a contar con 3.000 miembros en la capital de Galicia: ahora apenas llegan a la veintena y la mayoría, de edad avanzada. En parte este es el motivo del estado de abandono en el que se encontraba el cementerio.

Las autoridades han visitado el cementerio

Franciscanos que descansan aquí





La restauración no ha sido completa, hay algunas piezas de piedra en los túmulos pendientes de fijar, por eso parte del recinto está acotado. El arquitecto del consorcio asegura que "es solo una cuestión de prudencia, no hay riesgo, es solo para que los visitantes no se asomen". La gerente del Consorcio, Belén Hernández, explicaba que tienen anotada la intervención en su lista, pero a expensas de que lleguen más fondos comprometidos en la última reunión del Real Patronato. "Para este año, hay lo que hay"

En todo caso, el trabajo es "inacabable", explica José Allegue, porque "todas las juntas de las piedras de la cubierta pétrea de los túmulos está sin rejuntar, así que constantemente sigue acumulándose tierra y crece la hierba".

Iniciales en el cementerio





Ángel Porto, miembro de la Orden Franciscana Seglar, recuerda que el conjunto monumental se fue construyendo en varias etapas: " el cementerio nació en principio delante de una pequeña capilla que hubo antes de la actual. Domingo de Andrade, maestro de obras de la Catedral y que fue ministro de esta Orden, se encargó de la unificación". Varias familias de la Orden compraron la finca a la comunidad de los frailes, para poder construir el camposanto para los terciarios. "Ahora vienen cenizas de biznietos", explica Porto.









¿CÓMO SE LLEGA AL CEMENTERIO DE LA ORDEN TERCERA FRANCISCANA?

El cementerio se encuentra en el Campillo de San Francisco y se accede a él por una puerta con reja, al lado de la iglesia de la Orden Tercera. Está rodeado por un muro de piedra, justo en la costa de San Francisco, muy cerca del Hotel Monumento.

Se puede visitar desde hoy jueves, sábados y domingos de doce a dos de la tarde, aunque abren también previa cita.

Al cementerio se accede por una puerta con reja