Santiago quiere más vivienda

La Xunta de goberno local ha aprobado conceder una licencia para construir un edificio de 41 viviendas, ocho locales comerciales, 91 plazas de garaje y 41 trasteros en calle Manuel Ceruelo, 4. Se trata de una calle en el barrio del Castiñeiriño, en la zona que queda detrás del restaurante Paz Nogueira.

No obstante la cosa no queda ahí. En este contexto, Bugallo ha abordado que su gobierno pretende sacar a la venta dos parcelas en 2020 para viviendas de protección oficial autonómica, porque "la demanda es amplia" y "sigue habiendo necesidad", pero "el sector constructor no demuestra un excesivo interés".

De este modo, ha apelado a que el Gobierno central "revise" las condiciones para adjudicar este tipo de viviendas, ya que ahora, tras unas reformas efectuadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, "no se pueden descalificar" como de protección oficial "hasta pasado un plazo de 30 años", lo que "condiciona a muchas familias". Así, ha sugerido que "10 o 15 años" sería lo "razonable".

ORDENANZAS FISCALES

En otro orden de cosas, el alcalde también ha hablado de ordenanzas fiscales: los impuestos que pagaremos los compostelanos el año que viene.

Se espera que las ordenanzas fiscales del año 2020 se lleven al pleno del 24 de octubre.

El PSOE necesita de apoyos de la oposición para sacarlas adelante. En este sentido Sánchez Bugallo ha reiterado su negativa a la propuesta de "bajada generalizada de impuestos" que traslada el PP, el grupo mayoritario de la oposición.

Aquí ya nos contaba el regidor que harán ajustes a la baja, pero no habrá grandes descensos y ayer lo reiteraba: "Nosotros (el PSOE) dijimos, desde el minuto uno, que no lo podemos asumir. En 2020 no, porque queda a la víspera del 2021, donde tenemos que acometer grandes actuaciones", ha incidido, con la vista puesta en el Xacobeo.

En ese sentido recuerda Bugallo los retos en cuanto a la renovación del transporte urbano o a un nuevo contrato de recogida de basura a la altura de la ciudad.

Además, Bugallo considera que una bajada de impuestos "no responde al sentir" de los ciudadanos, que quieren "mejores servicios" y que el Ayuntamiento haga "más cosas".

Así es que, a juzgar por las declaraciones de unos y otros, no parece que vaya a conseguir el apoyo del PP local para las ordenanzas. Los socialistas gobiernan en minoría y los votos de sus diez ediles son insuficientes. No obstante, según confesaba el regidor, parece haber un acercamiento con Compostela Aberta y también podrían contar con el apoyo del BNG.