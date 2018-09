El portavoz del Pp en Santiago, Agustín Hernández, pasó por Cope+Santiago en vísperas de la presentación oficial de su candidatura a la alcaldía de Santiago. Será este sábado, en un acto "aberto a todos os que queiran asistir" en la Alameda compostelana. Hernández aseguró que es pronto para hablar de listas... pero que "o partido terá as portas abertas a todos os que consideran que Santiago non está onde debe de estar". "A ideoloxía é secundaria sobre os intereses dos veciños e veciñas" añadió.

En puertas del inicio de la Semana da Mobilidade, Hernández no ve con malos ojos que se promocione el uso de la bicicleta, "pode ser un obxectivo loable", dice, pero añade que las declaraciones "sin nada detrás" no son útiles. El líder popular reclama un "Plan de Mobilidade de Santiago", un análisis de las demandas de la ciudad, aparcamientos disuasorios que funcionen. Recuerda también que hay que coordinar el transporte urbano con el metropolitano,entre otras asignaturas pendientes. El líder popular en Santiago anunció además que su grupo votará en contra de los presupuestos municipales para 2019 si no hay bajada de impuestos.